Sidus Heroes (SIDUS) Nedir?

SIDUS HEROES, destansı irfanı, takas edilebilir tokenleri ve değerli kaynakları ile öncü, Web3, uzay tabanlı bir oyun metaverse platformudur. Kahramanınızın ilerlemesi, tek bir gezegenler arası ekosistem ve çığır açan, kâr paylaşımlı bir Modül Sistemi altında yer alan birden fazla oyunda kaydedilir. Bu benzersiz strateji, topluluk katılımını, oyun içi geliştirmeleri ve oyuncuların kendi kaderlerini ve servetlerini şekillendirmek için sonsuz olasılıkları başka bir seviyeye taşıyor!

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Sidus Heroes Fiyat Geleceği Tahmini

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Sidus Heroes Fiyat Geçmişi

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Sidus Heroes (SIDUS) Token Ekonomisi

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SIDUS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SIDUS / VND ₫ 16,10478 1 SIDUS / AUD A$ 0,00094248 1 SIDUS / GBP ￡ 0,000459 1 SIDUS / EUR € 0,00052632 1 SIDUS / USD $ 0,000612 1 SIDUS / MYR RM 0,00258876 1 SIDUS / TRY ₺ 0,02489004 1 SIDUS / JPY ¥ 0,089964 1 SIDUS / ARS ARS$ 0,8270262 1 SIDUS / RUB ₽ 0,04866012 1 SIDUS / INR ₹ 0,05345208 1 SIDUS / IDR Rp 10,03278528 1 SIDUS / KRW ₩ 0,84646944 1 SIDUS / PHP ₱ 0,03515328 1 SIDUS / EGP ￡E. 0,02932092 1 SIDUS / BRL R$ 0,0033966 1 SIDUS / CAD C$ 0,00083844 1 SIDUS / BDT ৳ 0,07388064 1 SIDUS / NGN ₦ 0,9258642 1 SIDUS / UAH ₴ 0,02525724 1 SIDUS / VES Bs 0,075276 1 SIDUS / CLP $ 0,59364 1 SIDUS / PKR Rs 0,17147628 1 SIDUS / KZT ₸ 0,3279708 1 SIDUS / THB ฿ 0,0198594 1 SIDUS / TWD NT$ 0,01827432 1 SIDUS / AED د.إ 0,00224604 1 SIDUS / CHF Fr 0,0004896 1 SIDUS / HKD HK$ 0,00479808 1 SIDUS / MAD .د.م 0,00553248 1 SIDUS / MXN $ 0,01153008 1 SIDUS / PLN zł 0,00225216 1 SIDUS / RON лв 0,00268056 1 SIDUS / SEK kr 0,0059058 1 SIDUS / BGN лв 0,00102816 1 SIDUS / HUF Ft 0,21044844 1 SIDUS / CZK Kč 0,01298052 1 SIDUS / KWD د.ك 0,000185436 1 SIDUS / ILS ₪ 0,00208692

Sidus Heroes Kaynağı

Sidus Heroes hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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