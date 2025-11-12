Bugünkü Sigma Fiyatı

Bugünkü Sigma (SIGMA1) fiyatı $ 0,004415 olup, son 24 saatte % 11,63 değişim gösterdi. Mevcut SIGMA1 / USD dönüşüm oranı SIGMA1 başına $ 0,004415 şeklindedir.

Sigma, şu anda piyasa değeri açısından $ 3,97M ile 1509. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 899,85M SIGMA1 şeklindedir. Son 24 saat içinde SIGMA1, $ 0,00438 (en düşük) ile $ 0,005055 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,17333748374701385 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,003830283803696889 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SIGMA1, son bir saatte +%0,24 ve son 7 günde +%1,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,57K seviyesine ulaştı.

Sigma (SIGMA1) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1509 Piyasa Değeri $ 3,97M$ 3,97M $ 3,97M Hacim (24 Sa) $ 54,57K$ 54,57K $ 54,57K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,97M$ 3,97M $ 3,97M Dolaşım Arzı 899,85M 899,85M 899,85M Toplam Arz 899.849.202,85 899.849.202,85 899.849.202,85 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Sigma piyasa değeri $ 3,97M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,57K. Dolaşımdaki SIGMA1 arzı 899,85M olup, toplam arzı 899849202.85. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,97M.