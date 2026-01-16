BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerBTCBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Zero-Fee Gala
Bugünkü canlı Symbiosis fiyatı 0 USD. SIS piyasa değeri ise 0 USD. SIS / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Symbiosis fiyatı 0 USD. SIS piyasa değeri ise 0 USD. SIS / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

SIS Hakkında Daha Fazla Bilgi

SIS Fiyat Bilgileri

SIS Nedir

SIS Whitepaper

SIS Resmi Websitesi

SIS Token Ekonomisi

SIS Fiyat Tahmini

SIS Fiyat Geçmişi

SIS Satın Alma Kılavuzu

SIS / İtibari Para Dönüştürücüsü

SIS Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Symbiosis Logosu

Symbiosis Fiyatı(SIS)

1 SIS / USD Canlı Fiyatı:

$0
$0$0
%0,001D
USD
Symbiosis (SIS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-16 16:21:55 (UTC+8)

Bugünkü Symbiosis Fiyatı

Bugünkü Symbiosis (SIS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SIS / USD dönüşüm oranı SIS başına $ 0 şeklindedir.

Symbiosis, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 1448. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 96,64M SIS şeklindedir. Son 24 saat içinde SIS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 5,6100558308510315 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,038894997609773344 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SIS, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 0,00 seviyesine ulaştı.

Symbiosis (SIS) Piyasa Bilgileri

No.1448

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

96,64M
96,64M 96,64M

99.489.760
99.489.760 99.489.760

99.489.760,94302
99.489.760,94302 99.489.760,94302

%97,13

ETH

Şu anki Symbiosis piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 0,00. Dolaşımdaki SIS arzı 96,64M olup, toplam arzı 99489760.94302. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.

Symbiosis Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5,6100558308510315
$ 5,6100558308510315$ 5,6100558308510315

$ 0,038894997609773344
$ 0,038894997609773344$ 0,038894997609773344

%0,00

%0,00

%0,00

%0,00

Symbiosis (SIS) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Symbiosis fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0%0,00
30 Gün$ 0%0,00
60 Gün$ 0%0,00
90 Gün$ 0%0,00
Bugünkü Symbiosis Fiyatı Değişimi

Bugün, SIS, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Symbiosis 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ 0 (%0,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Symbiosis 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SIS değişimi $ 0 (%0,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Symbiosis 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ 0 (%0,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Symbiosis (SIS) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Symbiosis Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Symbiosis için Fiyat Tahmini

2030 için Symbiosis (SIS) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SIS için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Symbiosis (SIS) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında Symbiosis fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Symbiosis varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Symbiosis Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, SIS varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Symbiosis Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Symbiosis ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de SIS satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Symbiosis satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Symbiosis (SIS) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra Symbiosis anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
Symbiosis (SIS) Satın Alma Kılavuzu

Symbiosis ile Neler Yapabilirsiniz

Symbiosis sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de Symbiosis (SIS) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

Symbiosis (SIS) Nedir?

Symbiosis — Cross-Chain Bridge, Swap & Liquidity Protocol for Seamless DeFi.

Symbiosis Kaynağı

Symbiosis hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Symbiosis Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Symbiosis Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-16 16:21:55 (UTC+8)

Symbiosis (SIS) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-15 19:20:45Sektör Haberleri
Ethereum Network Transaction Volume Reached 2.6 Million Yesterday, Hitting All-Time High
01-15 17:57:11Sektör Haberleri
数据：2025年约1160万代币归零，大部分集中在第四季度
01-15 16:26:05Sektör Haberleri
韩国通过代币证券制度化法案,允许合规发行人通过区块链直接发行代币证券
01-15 10:43:43Sektör Haberleri
市场重返"贪婪"区域,加密货币恐惧指数飙升至61
01-15 10:26:06Sektör Haberleri
币安智能链上中国迷因币在市场复苏中下跌，"黑马"、"人生K线"等市值腰斩
01-14 12:48:38Sektör Haberleri
昨日,美國現貨比特幣ETF錄得2026年單日最高淨流入,達7.538億美元

Symbiosis Öne Çıkan Haberler

XMR Above $700, MNT Gains Utility Momentum, and Zero Knowledge Proof (ZKP) Sets a $1.7B Launch Target

XMR Above $700, MNT Gains Utility Momentum, and Zero Knowledge Proof (ZKP) Sets a $1.7B Launch Target

January 16, 2026
[Pastilan] End the confidential fund madness

[Pastilan] End the confidential fund madness

January 16, 2026
US Lawmakers Demand Action from SEC on Justin Sun Enforcement Case

US Lawmakers Demand Action from SEC on Justin Sun Enforcement Case

January 16, 2026
Daha Fazla Görüntüle

Symbiosis Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

SIS USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı SIS long veya short pozisyonu açın. MEXC'de SISUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de Symbiosis (SIS) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Symbiosis fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
SIS/USDT
$0
$0$0
%0,00
%0,00 (USDT)

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Symbiosis

Symbiosis

SIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Verdax

Verdax

VERDAX

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

RollX

RollX

ROLL

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Petrobras

Petrobras

PBRON

$0,000
$0,000$0,000

%0,00

PDD Holdings

PDD Holdings

PDDON

$0,00
$0,00$0,00

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

Owlto Finance

Owlto Finance

OWL

$0,10198
$0,10198$0,10198

+%919,80

Light it Up

Light it Up

LITT

$0,0000020993
$0,0000020993$0,0000020993

+%599,76

Sport.Fun

Sport.Fun

FUN

$0,08125
$0,08125$0,08125

+%306,25

Fogo

Fogo

FOGO

$0,04057
$0,04057$0,04057

+%305,70

CredDeFAI

CredDeFAI

DEFAI

$0,00000000001455
$0,00000000001455$0,00000000001455

+%339,57

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SIS / USD Hesaplayıcı

Miktar

SIS
SIS
USD
USD

1 SIS = 0 USD