Bugünkü Symbiosis Fiyatı

Bugünkü Symbiosis (SIS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SIS / USD dönüşüm oranı SIS başına $ 0 şeklindedir.

Symbiosis, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 1448. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 96,64M SIS şeklindedir. Son 24 saat içinde SIS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 5,6100558308510315 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,038894997609773344 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SIS, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 0,00 seviyesine ulaştı.

Symbiosis (SIS) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1448 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı 96,64M 96,64M 96,64M Maksimum Arz 99.489.760 99.489.760 99.489.760 Toplam Arz 99.489.760,94302 99.489.760,94302 99.489.760,94302 Dolaşım Oranı %97,13 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

