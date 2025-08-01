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Stohn Coin Fiyatı(SOH)

Stohn Coin (SOH) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00554
$0,00554$0,00554
-%0,181D
USD

SOH Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Stohn Coin (SOH), şu anda 0,00554 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. SOH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Stohn Coin Ana Piyasa Performansı:

$ 22,20 USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,18
Stohn Coin 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SOH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SOH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

SOH Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Stohn Coin fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00001-%0,18
30 Gün$ -0,00165-%22,95
60 Gün$ -0,00065-%10,51
90 Gün$ -0,00013-%2,30
Bugünkü Stohn Coin Fiyatı Değişimi

Bugün, SOH, $ -0,00001 (-%0,18) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Stohn Coin 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00165 (-%22,95) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Stohn Coin 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SOH değişimi $ -0,00065 (-%10,51) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Stohn Coin 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00013 (-%2,30) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SOH Fiyat Bilgisi

En güncel Stohn Coin fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,0048
$ 0,0048$ 0,0048

$ 0,00555
$ 0,00555$ 0,00555

$ 0,0372
$ 0,0372$ 0,0372

%0,00

-%0,18

-%17,32

SOH Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 22,20
$ 22,20$ 22,20

0,00
0,00 0,00

Stohn Coin (SOH) Nedir?

Stohn Coin hızlı, güvenli ve uygun maliyetli işlemler için tasarlanmış merkeziyetsiz bir dijital para birimidir. Bankalar veya hükümetler gibi aracılara dayanan geleneksel bankacılık sistemlerinin aksine Stohn Coin, blok zinciri teknolojisi ile desteklenen eşler arası bir ağ üzerinde çalışır. Bu, kullanıcıların dünyanın herhangi bir yerinde, gecikmeler veya yüksek ücretler olmadan doğrudan ödeme göndermesine ve almasına olanak tanır. 43.982.139 coin sınırlı arzı ile Stohn Coin, tasarım gereği deflasyonisttir ve bu da onu zaman içinde nadir ve potansiyel olarak değerli bir dijital varlık haline getirir. Yeni coinler, sadece 5 dakikalık bir blok süresi ile madencilik yoluyla tanıtılır ve ağın güvenliğini sağlarken istikrarlı ve öngörülebilir bir coin dağıtımı sağlar.

Stohn Coin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Stohn Coin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SOH staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Stohn Coin hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Stohn Coin satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Stohn Coin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Stohn Coin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SOH fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Stohn Coin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Stohn Coin Fiyat Geçmişi

SOH fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SOH kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Stohn Coin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Stohn Coin (SOH) Token Ekonomisi

Stohn Coin (SOH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SOH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Stohn Coin (SOH) Satın Alma

Nasıl Stohn Coin satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Stohn Coin Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SOH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SOH / VND
145,7851
1 SOH / AUD
A$0,0085316
1 SOH / GBP
0,004155
1 SOH / EUR
0,0047644
1 SOH / USD
$0,00554
1 SOH / MYR
RM0,0234342
1 SOH / TRY
0,2253672
1 SOH / JPY
¥0,81438
1 SOH / ARS
ARS$7,486479
1 SOH / RUB
0,4407624
1 SOH / INR
0,4827002
1 SOH / IDR
Rp90,8196576
1 SOH / KRW
7,6624848
1 SOH / PHP
0,3187162
1 SOH / EGP
￡E.0,2655322
1 SOH / BRL
R$0,0306362
1 SOH / CAD
C$0,0075898
1 SOH / BDT
0,6687888
1 SOH / NGN
8,381189
1 SOH / UAH
0,2286358
1 SOH / VES
Bs0,68142
1 SOH / CLP
$5,3738
1 SOH / PKR
Rs1,5522526
1 SOH / KZT
2,968886
1 SOH / THB
฿0,179773
1 SOH / TWD
NT$0,1654798
1 SOH / AED
د.إ0,0203318
1 SOH / CHF
Fr0,004432
1 SOH / HKD
HK$0,0434336
1 SOH / MAD
.د.م0,0500816
1 SOH / MXN
$0,1043182
1 SOH / PLN
0,0203872
1 SOH / RON
лв0,0242652
1 SOH / SEK
kr0,0535164
1 SOH / BGN
лв0,0093072
1 SOH / HUF
Ft1,9057046
1 SOH / CZK
0,1176142
1 SOH / KWD
د.ك0,00167862
1 SOH / ILS
0,0188914

Stohn Coin Kaynağı

Stohn Coin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Stohn Coin Websitesi
Blok Gezgini

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1 SOH = 0,00554 USD

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