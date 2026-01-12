Bugünkü SolThe Trophy Tomato Fiyatı

Bugünkü SolThe Trophy Tomato (SOLTOMATO) fiyatı $ 0,012028 olup, son 24 saatte % 2,49 değişim gösterdi. Mevcut SOLTOMATO / USD dönüşüm oranı SOLTOMATO başına $ 0,012028 şeklindedir.

SolThe Trophy Tomato, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SOLTOMATO şeklindedir. Son 24 saat içinde SOLTOMATO, $ 0,009529 (en düşük) ile $ 0,016558 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOLTOMATO, son bir saatte +%9,01 ve son 7 günde +%1.102,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,27K seviyesine ulaştı.

SolThe Trophy Tomato (SOLTOMATO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,27K$ 55,27K $ 55,27K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki SolThe Trophy Tomato piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,27K. Dolaşımdaki SOLTOMATO arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.