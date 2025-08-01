The Unfettered Souls (SOULS) Nedir?

The Unfettered, blok zincirinde benzersiz, merkezi olmayan oyun deneyimi sunan rol yapma video oyunudur. Oyun, oyunculara sürükleyici ve zorlu bir oyun deneyimi sağlamak için tasarlanan Unreal Engine 4 üzerinde Trender Software tarafından geliştirilen ruh benzeri bir türe sahiptir. The Unfettered'ın misyonu, gerçek oyun özgürlüğü sağlamak, vizyonu ise adil ve şeffaf bir oyun ekosistemi yaratmaktır.

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SOULS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SOULS / VND ₫ 8,84184 1 SOULS / AUD A$ 0,00051744 1 SOULS / GBP ￡ 0,000252 1 SOULS / EUR € 0,00028896 1 SOULS / USD $ 0,000336 1 SOULS / MYR RM 0,00142128 1 SOULS / TRY ₺ 0,01366848 1 SOULS / JPY ¥ 0,049392 1 SOULS / ARS ARS$ 0,4540536 1 SOULS / RUB ₽ 0,02673216 1 SOULS / INR ₹ 0,02927568 1 SOULS / IDR Rp 5,50819584 1 SOULS / KRW ₩ 0,46537344 1 SOULS / PHP ₱ 0,01933008 1 SOULS / EGP ￡E. 0,01610448 1 SOULS / BRL R$ 0,00185808 1 SOULS / CAD C$ 0,00046032 1 SOULS / BDT ৳ 0,04056192 1 SOULS / NGN ₦ 0,5083176 1 SOULS / UAH ₴ 0,01386672 1 SOULS / VES Bs 0,041328 1 SOULS / CLP $ 0,32592 1 SOULS / PKR Rs 0,09414384 1 SOULS / KZT ₸ 0,1800624 1 SOULS / THB ฿ 0,0109032 1 SOULS / TWD NT$ 0,01003632 1 SOULS / AED د.إ 0,00123312 1 SOULS / CHF Fr 0,0002688 1 SOULS / HKD HK$ 0,00263424 1 SOULS / MAD .د.م 0,00303744 1 SOULS / MXN $ 0,00632688 1 SOULS / PLN zł 0,00123648 1 SOULS / RON лв 0,00147168 1 SOULS / SEK kr 0,0032424 1 SOULS / BGN лв 0,00056448 1 SOULS / HUF Ft 0,11558064 1 SOULS / CZK Kč 0,00713328 1 SOULS / KWD د.ك 0,000101808 1 SOULS / ILS ₪ 0,00114576

The Unfettered Souls Kaynağı

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