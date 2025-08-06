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Illusion of Life Fiyatı(SPARK)

Illusion of Life (SPARK) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00597
$0,00597$0,00597
+%19,401D
USD

SPARK Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Illusion of Life (SPARK), şu anda 0,00597 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. SPARK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Illusion of Life Ana Piyasa Performansı:

$ 43,32K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%19,40
Illusion of Life 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

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SPARK Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Illusion of Life fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00097+%19,40
30 Gün$ +0,00097+%19,40
60 Gün$ +0,00097+%19,40
90 Gün$ +0,00097+%19,40
Bugünkü Illusion of Life Fiyatı Değişimi

Bugün, SPARK, $ +0,00097 (+%19,40) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Illusion of Life 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00097 (+%19,40) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Illusion of Life 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SPARK değişimi $ +0,00097 (+%19,40) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Illusion of Life 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,00097 (+%19,40) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SPARK Fiyat Bilgisi

En güncel Illusion of Life fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,005
$ 0,005$ 0,005

$ 0,01533
$ 0,01533$ 0,01533

$ 0,01533
$ 0,01533$ 0,01533

-%19,22

+%19,40

+%19,40

SPARK Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 43,32K
$ 43,32K$ 43,32K

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Illusion of Life (SPARK) Nedir?

Illusion of Life, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Illusion of Life yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SPARK staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Illusion of Life hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Illusion of Life satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Illusion of Life Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Illusion of Life, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SPARK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Illusion of Life fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Illusion of Life Fiyat Geçmişi

SPARK fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SPARK kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Illusion of Life fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Illusion of Life (SPARK) Token Ekonomisi

Illusion of Life (SPARK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SPARK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Illusion of Life (SPARK) Satın Alma

Nasıl Illusion of Life satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Illusion of Life Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SPARK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SPARK / VND
157,10055
1 SPARK / AUD
A$0,0091341
1 SPARK / GBP
0,0044178
1 SPARK / EUR
0,0050745
1 SPARK / USD
$0,00597
1 SPARK / MYR
RM0,0251934
1 SPARK / TRY
0,2427402
1 SPARK / JPY
¥0,87759
1 SPARK / ARS
ARS$7,9599801
1 SPARK / RUB
0,4776
1 SPARK / INR
0,5236287
1 SPARK / IDR
Rp97,8688368
1 SPARK / KRW
8,2686888
1 SPARK / PHP
0,3419019
1 SPARK / EGP
￡E.0,2891868
1 SPARK / BRL
R$0,0326559
1 SPARK / CAD
C$0,0081789
1 SPARK / BDT
0,7264893
1 SPARK / NGN
9,1284285
1 SPARK / UAH
0,248352
1 SPARK / VES
Bs0,75222
1 SPARK / CLP
$5,82672
1 SPARK / PKR
Rs1,6868832
1 SPARK / KZT
3,2079198
1 SPARK / THB
฿0,1930101
1 SPARK / TWD
NT$0,1785627
1 SPARK / AED
د.إ0,0219099
1 SPARK / CHF
Fr0,004776
1 SPARK / HKD
HK$0,0468048
1 SPARK / MAD
.د.م0,0542076
1 SPARK / MXN
$0,1112808
1 SPARK / PLN
0,0219099
1 SPARK / RON
лв0,0259695
1 SPARK / SEK
kr0,0574314
1 SPARK / BGN
лв0,0100296
1 SPARK / HUF
Ft2,0423967
1 SPARK / CZK
0,125967
1 SPARK / KWD
د.ك0,00182085
1 SPARK / ILS
0,0204174

Illusion of Life Kaynağı

Illusion of Life hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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Hesaplayıcı

Miktar

SPARK
SPARK
USD
USD

1 SPARK = 0,00597 USD

Al-Sat

SPARKUSDT
$0,00597
$0,00597$0,00597
+%19,40

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