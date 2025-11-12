Bugünkü Splendor Fiyatı

Bugünkü Splendor (SPLD) fiyatı $ 0,2318 olup, son 24 saatte % 0,08 değişim gösterdi. Mevcut SPLD / USD dönüşüm oranı SPLD başına $ 0,2318 şeklindedir.

Splendor, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SPLD şeklindedir. Son 24 saat içinde SPLD, $ 0,2205 (en düşük) ile $ 0,2594 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPLD, son bir saatte -%1,20 ve son 7 günde +%15,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 156,58K seviyesine ulaştı.

Splendor (SPLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 156,58K$ 156,58K $ 156,58K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,03B$ 6,03B $ 6,03B Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 26.000.000.000 26.000.000.000 26.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri SPLENDOR

