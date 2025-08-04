SPX Hakkında Daha Fazla Bilgi

SPX Fiyat Bilgileri

SPX Whitepaper

SPX Resmi Websitesi

SPX Token Ekonomisi

SPX Fiyat Tahmini

SPX Fiyat Geçmişi

SPX Satın Alma Kılavuzu

SPX / İtibari Para Dönüştürücüsü

SPX Spot

SPX USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

SPX6900 Logosu

SPX6900 Fiyatı(SPX)

SPX6900 (SPX) Canlı Fiyat Grafiği

$1,6264
$1,6264$1,6264
-%0,151D
USD

SPX Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

SPX6900 (SPX), şu anda 1,6264 USD fiyatından işlem görmektedir ve 1,51B USD piyasa değerine sahiptir. SPX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SPX6900 Ana Piyasa Performansı:

$ 2,11M USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,15
SPX6900 24 saatlik fiyat değişimi
930,99M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SPX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SPX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

SPX Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için SPX6900 fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,002443-%0,15
30 Gün$ +0,3731+%29,76
60 Gün$ +0,4994+%44,31
90 Gün$ +1,1104+%215,19
Bugünkü SPX6900 Fiyatı Değişimi

Bugün, SPX, $ -0,002443 (-%0,15) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

SPX6900 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,3731 (+%29,76) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

SPX6900 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SPX değişimi $ +0,4994 (+%44,31) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

SPX6900 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +1,1104 (+%215,19) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SPX Fiyat Bilgisi

En güncel SPX6900 fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 1,5542
$ 1,5542$ 1,5542

$ 1,6996
$ 1,6996$ 1,6996

$ 2,2817
$ 2,2817$ 2,2817

+%1,98

-%0,15

-%26,74

SPX Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,51B
$ 1,51B$ 1,51B

$ 2,11M
$ 2,11M$ 2,11M

930,99M
930,99M 930,99M

SPX6900 (SPX) Nedir?

SPX6900, borsa endeksi olan ikonik S&P 500'den esinlenen bir parodi memecoindir. Yerleşik finansal sistemlere hicivli bir yaklaşım sunar. SPX6900'ün S&P 500 endeksinden daha fazla değere veya öneme sahip olduğunu mizahi bir şekilde öne sürerek, 6900'ün 500'den "daha büyük bir sayı" olduğu fikri etrafında inşa edilmiştir.

SPX6900, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SPX6900 yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SPX staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda SPX6900 hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, SPX6900 satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

SPX6900 Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SPX6900, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SPX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SPX6900 fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SPX6900 Fiyat Geçmişi

SPX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SPX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SPX6900 fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SPX6900 (SPX) Token Ekonomisi

SPX6900 (SPX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SPX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

SPX6900 (SPX) Satın Alma

Nasıl SPX6900 satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım SPX6900 Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SPX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SPX / VND
42.798,716
1 SPX / AUD
A$2,504656
1 SPX / GBP
1,2198
1 SPX / EUR
1,398704
1 SPX / USD
$1,6264
1 SPX / MYR
RM6,879672
1 SPX / TRY
66,145688
1 SPX / JPY
¥239,0808
1 SPX / ARS
ARS$2.218,8162
1 SPX / RUB
130,095736
1 SPX / INR
142,456376
1 SPX / IDR
Rp26.662,290816
1 SPX / KRW
2.252,629056
1 SPX / PHP
93,518
1 SPX / EGP
￡E.78,929192
1 SPX / BRL
R$9,075312
1 SPX / CAD
C$2,228168
1 SPX / BDT
196,339008
1 SPX / NGN
2.467,98068
1 SPX / UAH
67,089
1 SPX / VES
Bs200,0472
1 SPX / CLP
$1.562,9704
1 SPX / PKR
Rs455,440792
1 SPX / KZT
871,58776
1 SPX / THB
฿52,825472
1 SPX / TWD
NT$48,613096
1 SPX / AED
د.إ5,968888
1 SPX / CHF
Fr1,30112
1 SPX / HKD
HK$12,750976
1 SPX / MAD
.د.م14,686392
1 SPX / MXN
$30,65764
1 SPX / PLN
6,001416
1 SPX / RON
лв7,139896
1 SPX / SEK
kr15,743552
1 SPX / BGN
лв2,748616
1 SPX / HUF
Ft560,246008
1 SPX / CZK
34,577264
1 SPX / KWD
د.ك0,496052
1 SPX / ILS
5,546024

SPX6900 Kaynağı

SPX6900 hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi SPX6900 Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SPX6900 Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

MEXC, Zincir Üstü Ödül Avı Etkinliği Düzenliyor: 50.000.000 USDT Ödül Sizi Bekliyor!

Zincir üstü aktivitelerinizi gerçek ödüllere dönüştürmeye hazır mısınız? 31 Temmuz 2025 tarihinde MEXC, büyük blok zincirler üzerinde aktif kullanıcıları ödüllendirmeyi amaçlayan ve küresel bir etkinlik olan Zincir Üstü Ödül Avı Airdrop etkinliğini resmi olarak başlatıyor.

August 4, 2025

What Is XRP ETF? SEC Approval Status, Launch Date & How to Invest Guide

The XRP ETF landscape is heating up with groundbreaking developments in 2025. With eleven major asset managers filing applications and a 95% approval probability by Q4 2025, traditional investors are finally getting regulated access to XRP exposure.

August 4, 2025

XRP SEC Case: Complete Analysis of Ripple Lawsuit and ETF Approval Timeline 2025

The five-year legal battle between Ripple and the U.S. Securities and Exchange Commission is nearing resolution in 2025, with the SEC facing an August 15 deadline to decide on its appeal, marking a watershed moment for the cryptocurrency industry. After years of uncertainty, XRP holders finally received regulatory clarity when both parties resolved their dispute, setting a powerful precedent for digital asset regulation in the United States.

August 4, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

SPX
SPX
USD
USD

1 SPX = 1,6264 USD

Al-Sat

SPXUSDT
$1,6264
$1,6264$1,6264
+%4,63

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti