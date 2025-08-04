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SSV Token Fiyatı(SSV)

SSV Token (SSV) Canlı Fiyat Grafiği

$8,205
$8,205$8,205
+%2,091D
USD

SSV Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

SSV Token (SSV), şu anda 8,205 USD fiyatından işlem görmektedir ve 110,30M USD piyasa değerine sahiptir. SSV / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SSV Token Ana Piyasa Performansı:

$ 677,36K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,09
SSV Token 24 saatlik fiyat değişimi
13,44M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SSV / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SSV fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

SSV Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için SSV Token fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,16797+%2,09
30 Gün$ +1,035+%14,43
60 Gün$ -1,548-%15,88
90 Gün$ +2,372+%40,66
Bugünkü SSV Token Fiyatı Değişimi

Bugün, SSV, $ +0,16797 (+%2,09) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

SSV Token 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +1,035 (+%14,43) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

SSV Token 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SSV değişimi $ -1,548 (-%15,88) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

SSV Token 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +2,372 (+%40,66) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SSV Fiyat Bilgisi

En güncel SSV Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 7,898
$ 7,898$ 7,898

$ 8,303
$ 8,303$ 8,303

$ 66,017
$ 66,017$ 66,017

-%0,39

+%2,09

-%20,86

SSV Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 110,30M
$ 110,30M$ 110,30M

$ 677,36K
$ 677,36K$ 677,36K

13,44M
13,44M 13,44M

SSV Token (SSV) Nedir?

SSV.Network, Ethereum vakfı ile ortak araştırmaya dayanan Merkeziyetsiz bir ETH Staking Ağıdır; Secret-Shared-Validators (SSV), bir doğrulayıcı anahtarını güvenmeyen düğümler (veya operatörler) arasında bölmenin güvenli bir yoludur. Bir Ethereum doğrulayıcısının dağıtılmış kontrolünü ve çalışmasını sağlayan benzersiz bir protokoldür.

SSV Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SSV Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SSV staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda SSV Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, SSV Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

SSV Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SSV Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SSV fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SSV Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SSV Token Fiyat Geçmişi

SSV fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SSV kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SSV Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SSV Token (SSV) Token Ekonomisi

SSV Token (SSV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SSV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

SSV Token (SSV) Satın Alma

Nasıl SSV Token satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım SSV Token Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SSV Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SSV / VND
215.914,575
1 SSV / AUD
A$12,6357
1 SSV / GBP
6,15375
1 SSV / EUR
7,0563
1 SSV / USD
$8,205
1 SSV / MYR
RM34,70715
1 SSV / TRY
333,69735
1 SSV / JPY
¥1.206,135
1 SSV / ARS
ARS$11.087,82675
1 SSV / RUB
652,4616
1 SSV / INR
716,7888
1 SSV / IDR
Rp134.508,1752
1 SSV / KRW
11.348,4996
1 SSV / PHP
471,2952
1 SSV / EGP
￡E.393,1836
1 SSV / BRL
R$45,53775
1 SSV / CAD
C$11,24085
1 SSV / BDT
990,5076
1 SSV / NGN
12.412,93425
1 SSV / UAH
338,62035
1 SSV / VES
Bs1.009,215
1 SSV / CLP
$7.958,85
1 SSV / PKR
Rs2.298,95895
1 SSV / KZT
4.397,0595
1 SSV / THB
฿266,3343
1 SSV / TWD
NT$245,0013
1 SSV / AED
د.إ30,11235
1 SSV / CHF
Fr6,564
1 SSV / HKD
HK$64,3272
1 SSV / MAD
.د.م74,1732
1 SSV / MXN
$154,5822
1 SSV / PLN
30,1944
1 SSV / RON
лв35,9379
1 SSV / SEK
kr79,17825
1 SSV / BGN
лв13,7844
1 SSV / HUF
Ft2.821,45335
1 SSV / CZK
174,02805
1 SSV / KWD
د.ك2,486115
1 SSV / ILS
27,97905

SSV Token Kaynağı

SSV Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi SSV Token Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

SSV
SSV
USD
USD

1 SSV = 8,205 USD

Al-Sat

SSVUSDT
$8,205
$8,205$8,205
+%3,78

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