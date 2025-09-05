StarHeroes (STARHEROES) canlı fiyatı $ 0,002866. STARHEROES, son 24 saat içinde en düşük $ 0,002857 ve en yüksek $ 0,003024 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STARHEROES için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,3053024632863512, en düşük fiyatı ise $ 0,002892697471164443 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, STARHEROES son bir saatte -%0,14 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,84 ve son 7 günde -%17,63 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
StarHeroes (STARHEROES) Piyasa Bilgileri
No.2322
$ 623,91K
$ 623,91K$ 623,91K
$ 68,20K
$ 68,20K$ 68,20K
$ 2,01M
$ 2,01M$ 2,01M
217,69M
217,69M 217,69M
700.000.000
700.000.000 700.000.000
592.814.478,4894978
592.814.478,4894978 592.814.478,4894978
%31,09
ARB
Şu anki StarHeroes piyasa değeri $ 623,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 68,20K. Dolaşımdaki STARHEROES arzı 217,69M olup, toplam arzı 592814478.4894978. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,01M.
StarHeroes (STARHEROES) Fiyat Geçmişi USD
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için StarHeroes fiyatı değişikliklerini takip edin:
Dönem
Değişim (USD)
Değişim (%)
Bugün
$ -0,00008377
-%2,84
30 Gün
$ -0,004533
-%61,27
60 Gün
$ -0,003701
-%56,36
90 Gün
$ -0,003776
-%56,86
Bugünkü StarHeroes Fiyatı Değişimi
Bugün, STARHEROES, $ -0,00008377 (-%2,84) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
StarHeroes 30 Günlük Fiyat Değişimi
Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,004533 (-%61,27) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
StarHeroes 60 Günlük Fiyat Değişimi
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, STARHEROES değişimi $ -0,003701 (-%56,36) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
StarHeroes 90 Günlük Fiyat Değişimi
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,003776 (-%56,86) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
Karşınızda STAR Studio'dan StarHeroes, geleneksel uzay nişan alma oyunlarının ötesine geçen öncü bir web3 oyun deneyimi. GameSwift'in desteği, Microsoft ve sektörün önde gelen Cyberpunk2077 liderleri, The Witcher ve Ubisoft'un desteğiyle StarHeroes, e-spor için tasarlanmış ilk çok oyunculu uzay nişan alma oyunu olarak ortaya çıkıyor.
StarHeroes, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, StarHeroes yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için - STARHEROES staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz. - En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda StarHeroes hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.
Kapsamlı kaynaklarımız, StarHeroes satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.
StarHeroes Fiyat Tahmini (USD)
StarHeroes (STARHEROES) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? StarHeroes (STARHEROES) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak StarHeroes için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
StarHeroes (STARHEROES) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STARHEROES tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
StarHeroes (STARHEROES) Satın Alma
Nasıl StarHeroes satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım StarHeroes Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.
