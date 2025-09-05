STARHEROES Hakkında Daha Fazla Bilgi

STARHEROES Fiyat Bilgileri

STARHEROES Whitepaper

STARHEROES Resmi Websitesi

STARHEROES Token Ekonomisi

STARHEROES Fiyat Tahmini

STARHEROES Fiyat Geçmişi

STARHEROES Satın Alma Kılavuzu

STARHEROES / İtibari Para Dönüştürücüsü

STARHEROES Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

StarHeroes Logosu

StarHeroes Fiyatı(STARHEROES)

1 STARHEROES / USD Canlı Fiyatı:

$0,002866
$0,002866$0,002866
-%2,841D
USD
StarHeroes (STARHEROES) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 21:26:33 (UTC+8)

StarHeroes (STARHEROES) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,002857
$ 0,002857$ 0,002857
24 sa Düşük
$ 0,003024
$ 0,003024$ 0,003024
24 sa Yüksek

$ 0,002857
$ 0,002857$ 0,002857

$ 0,003024
$ 0,003024$ 0,003024

$ 1,3053024632863512
$ 1,3053024632863512$ 1,3053024632863512

$ 0,002892697471164443
$ 0,002892697471164443$ 0,002892697471164443

-%0,14

-%2,84

-%17,63

-%17,63

StarHeroes (STARHEROES) canlı fiyatı $ 0,002866. STARHEROES, son 24 saat içinde en düşük $ 0,002857 ve en yüksek $ 0,003024 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STARHEROES için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,3053024632863512, en düşük fiyatı ise $ 0,002892697471164443 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STARHEROES son bir saatte -%0,14 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,84 ve son 7 günde -%17,63 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

StarHeroes (STARHEROES) Piyasa Bilgileri

No.2322

$ 623,91K
$ 623,91K$ 623,91K

$ 68,20K
$ 68,20K$ 68,20K

$ 2,01M
$ 2,01M$ 2,01M

217,69M
217,69M 217,69M

700.000.000
700.000.000 700.000.000

592.814.478,4894978
592.814.478,4894978 592.814.478,4894978

%31,09

ARB

Şu anki StarHeroes piyasa değeri $ 623,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 68,20K. Dolaşımdaki STARHEROES arzı 217,69M olup, toplam arzı 592814478.4894978. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,01M.

StarHeroes (STARHEROES) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için StarHeroes fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00008377-%2,84
30 Gün$ -0,004533-%61,27
60 Gün$ -0,003701-%56,36
90 Gün$ -0,003776-%56,86
Bugünkü StarHeroes Fiyatı Değişimi

Bugün, STARHEROES, $ -0,00008377 (-%2,84) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

StarHeroes 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,004533 (-%61,27) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

StarHeroes 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, STARHEROES değişimi $ -0,003701 (-%56,36) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

StarHeroes 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,003776 (-%56,86) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

StarHeroes (STARHEROES) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

StarHeroes Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

StarHeroes (STARHEROES) Nedir?

Karşınızda STAR Studio'dan StarHeroes, geleneksel uzay nişan alma oyunlarının ötesine geçen öncü bir web3 oyun deneyimi. GameSwift'in desteği, Microsoft ve sektörün önde gelen Cyberpunk2077 liderleri, The Witcher ve Ubisoft'un desteğiyle StarHeroes, e-spor için tasarlanmış ilk çok oyunculu uzay nişan alma oyunu olarak ortaya çıkıyor.

StarHeroes, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, StarHeroes yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- STARHEROES staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda StarHeroes hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, StarHeroes satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

StarHeroes Fiyat Tahmini (USD)

StarHeroes (STARHEROES) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? StarHeroes (STARHEROES) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak StarHeroes için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

StarHeroes fiyat tahminini hemen kontrol edin!

StarHeroes (STARHEROES) Token Ekonomisi

StarHeroes (STARHEROES) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STARHEROES tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

StarHeroes (STARHEROES) Satın Alma

Nasıl StarHeroes satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım StarHeroes Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

STARHEROES Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 StarHeroes(STARHEROES) / VND
75,41879
1 StarHeroes(STARHEROES) / AUD
A$0,00435632
1 StarHeroes(STARHEROES) / GBP
0,00209218
1 StarHeroes(STARHEROES) / EUR
0,0024361
1 StarHeroes(STARHEROES) / USD
$0,002866
1 StarHeroes(STARHEROES) / MYR
RM0,01209452
1 StarHeroes(STARHEROES) / TRY
0,11816518
1 StarHeroes(STARHEROES) / JPY
¥0,421302
1 StarHeroes(STARHEROES) / ARS
ARS$3,9099405
1 StarHeroes(STARHEROES) / RUB
0,2330058
1 StarHeroes(STARHEROES) / INR
0,25255192
1 StarHeroes(STARHEROES) / IDR
Rp46,98359904
1 StarHeroes(STARHEROES) / KRW
3,96952464
1 StarHeroes(STARHEROES) / PHP
0,1623589
1 StarHeroes(STARHEROES) / EGP
￡E.0,1391443
1 StarHeroes(STARHEROES) / BRL
R$0,01544774
1 StarHeroes(STARHEROES) / CAD
C$0,00395508
1 StarHeroes(STARHEROES) / BDT
0,34884952
1 StarHeroes(STARHEROES) / NGN
4,36890174
1 StarHeroes(STARHEROES) / COP
$11,3730045
1 StarHeroes(STARHEROES) / ZAR
R.0,05035562
1 StarHeroes(STARHEROES) / UAH
0,11845178
1 StarHeroes(STARHEROES) / VES
Bs0,432766
1 StarHeroes(STARHEROES) / CLP
$2,774288
1 StarHeroes(STARHEROES) / PKR
Rs0,81348544
1 StarHeroes(STARHEROES) / KZT
1,5474967
1 StarHeroes(STARHEROES) / THB
฿0,0919986
1 StarHeroes(STARHEROES) / TWD
NT$0,08724104
1 StarHeroes(STARHEROES) / AED
د.إ0,01051822
1 StarHeroes(STARHEROES) / CHF
Fr0,00226414
1 StarHeroes(STARHEROES) / HKD
HK$0,02232614
1 StarHeroes(STARHEROES) / AMD
֏1,09512726
1 StarHeroes(STARHEROES) / MAD
.د.م0,02599462
1 StarHeroes(STARHEROES) / MXN
$0,05339358
1 StarHeroes(STARHEROES) / SAR
ريال0,0107475
1 StarHeroes(STARHEROES) / PLN
0,01037492
1 StarHeroes(STARHEROES) / RON
лв0,01238112
1 StarHeroes(STARHEROES) / SEK
kr0,02682576
1 StarHeroes(STARHEROES) / BGN
лв0,00478622
1 StarHeroes(STARHEROES) / HUF
Ft0,95787452
1 StarHeroes(STARHEROES) / CZK
0,05958414
1 StarHeroes(STARHEROES) / KWD
د.ك0,00087413
1 StarHeroes(STARHEROES) / ILS
0,00951512
1 StarHeroes(STARHEROES) / AOA
Kz2,61255962
1 StarHeroes(STARHEROES) / BHD
.د.ب0,001077616
1 StarHeroes(STARHEROES) / BMD
$0,002866
1 StarHeroes(STARHEROES) / DKK
kr0,01822776
1 StarHeroes(STARHEROES) / HNL
L0,07511786
1 StarHeroes(STARHEROES) / MUR
0,13203662
1 StarHeroes(STARHEROES) / NAD
$0,05067088
1 StarHeroes(STARHEROES) / NOK
kr0,02868866
1 StarHeroes(STARHEROES) / NZD
$0,00484354
1 StarHeroes(STARHEROES) / PAB
B/.0,002866
1 StarHeroes(STARHEROES) / PGK
K0,01212318
1 StarHeroes(STARHEROES) / QAR
ر.ق0,0104609
1 StarHeroes(STARHEROES) / RSD
дин.0,2863134

StarHeroes Kaynağı

StarHeroes hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi StarHeroes Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: StarHeroes Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü StarHeroes (STARHEROES) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı STARHEROES fiyatı, 0,002866 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
STARHEROES / USD güncel fiyatı nedir?
STARHEROES / USD güncel fiyatı $ 0,002866. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
StarHeroes varlığının piyasa değeri nedir?
STARHEROES piyasa değeri $ 623,91K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki STARHEROES arzı nedir?
Dolaşımdaki STARHEROES arzı, 217,69M USD.
STARHEROES için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
STARHEROES, ATH fiyatı olan 1,3053024632863512 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük STARHEROES fiyatı (ATL) nedir?
STARHEROES, ATL fiyatı olan 0,002892697471164443 USD değerine düştü.
STARHEROES işlem hacmi nedir?
STARHEROES için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 68,20K USD.
STARHEROES bu yıl daha da yükselir mi?
STARHEROES piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için STARHEROES fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 21:26:33 (UTC+8)

StarHeroes (STARHEROES) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-05 15:06:00Sektör Haberleri
Kurumsal Solana Mevcut Varlık Genel Bakışı: Toplam Varlıklar 8.887 Milyon Koine Yükseldi, SOL'un Mevcut Toplam Arzının %1.55'ini Oluşturuyor
09-05 12:39:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 24 saatte %1,8 düştü, altcoinler geniş çapta değer kaybediyor
09-05 02:06:00Sektör Haberleri
Ethereum 在八月份於 CEX 平台的現貨交易量七年來首次超越 Bitcoin
09-04 17:54:00Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 32,2 Milyon $ Net Çıkış, XRP 16,78 Milyon $ Net Giriş
09-04 13:57:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Bitcoin spot ETF'leri 300.5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum spot ETF'leri 38.2 milyon dolar net çıkış yaşadı
09-04 10:38:00Sektör Haberleri
ETH 交易平台儲備量創 3 年新低，過去 3 個月提款速度加快

Öne Çıkan Haberler

MEXC Tahmin Vadeli İşlemler Aşama 1 Bonus Etkinliği Yayında: Hemen Ticaret Yapın ve 50,000 USDT Vadeli İşlemler Bonus Havuzunu Paylaşın

Hızla değişen kripto para piyasasında, ticaret araçlarındaki yenilikler asla durmaz. Kullanıcıların daha basit ve hızlı ticaret ürünlerine olan talebini karşılamak için, MEXC tamamen yeni bir türev ürünü — Tahmin Vadeli İşlemler — piyasaya sürdü. Bu ürün, karmaşık vadeli işlem ticaretini fiyat hareketlerine doğrudan tahminler yaparak basitleştirir ve katılım engelini önemli ölçüde düşürür.

September 4, 2025

Football.Fun Nedir? Gerçek Dünya Maçlarına Odaklanan Web Tabanlı Bir Futbol Yönetim Oyunu

Football.Fun (FDF), Web3 tabanlı sanal bir futbol takımı yönetim platformudur. Kullanıcılar gerçek dünya oyuncularının paylarına sahip olabilir ve bunları ticaretini yapabilir, kadrolar oluşturabilir ve gerçek maç verilerine dayanan turnuvalara otomatik olarak katılabilirler. Platform, USDC ile ilişkilendirilmiş hem Ücretsiz Mod hem de Pro Mod sunmaktadır ve Gold, Turnuva Puanları (TP) ve Yetenek Puanları (SP) içeren üç token ekonomisine sahiptir. Birlikte bir sözleşme sistemi ve AMM tabanlı piyasa tasarımı ile stratejik ve sürdürülebilir bir oyun ekosistemi oluşturur.

September 4, 2025

AI Çağında Güvenilir Kimlik Ağı Yükseliyor, Trusta.AI Fırsattan Yararlanarak Patlıyor

2025’te, Web3 ve AI teknolojilerinin derin entegrasyonu ile, merkeziyetsiz kimlik doğrulama ve güven mekanizmaları sektörün temel acı noktası haline geliyor. Trusta.AI, yenilikçi zincir üzeri doğrulama protokolü, beş boyutlu değerlendirme sistemi ve AI ajan kimlik çerçevesi sayesinde, hızla insan ve AI akıllı varlıklarını kapsayan küresel ilk genel kredi katmanı olarak yükseliyor. 2025’te, Ağustos ayı sonundan itibaren, yönetişim tokeni TA’nın değeri hızla yükseldi ve piyasanın dikkatini çekti.

September 4, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STARHEROES / USD Hesaplayıcı

Miktar

STARHEROES
STARHEROES
USD
USD

1 STARHEROES = 0,002866 USD

STARHEROES Al-Sat

STARHEROESUSDT
$0,002866
$0,002866$0,002866
-%2,91

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti