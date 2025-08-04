STETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

STETH Fiyat Bilgileri

STETH Whitepaper

STETH Resmi Websitesi

STETH Token Ekonomisi

STETH Fiyat Tahmini

STETH Fiyat Geçmişi

STETH Satın Alma Kılavuzu

STETH / İtibari Para Dönüştürücüsü

STETH Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Lido Staked ETH Logosu

Lido Staked ETH Fiyatı(STETH)

Lido Staked ETH (STETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3.530
$3.530$3.530
+%2,101D
USD

STETH Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Lido Staked ETH (STETH), şu anda 3.530 USD fiyatından işlem görmektedir ve 31,46B USD piyasa değerine sahiptir. STETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Lido Staked ETH Ana Piyasa Performansı:

$ 852,35 USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,10
Lido Staked ETH 24 saatlik fiyat değişimi
8,91M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki STETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, STETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

STETH Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Lido Staked ETH fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +72,6053+%2,10
30 Gün$ +1.010,89+%40,12
60 Gün$ +930,22+%35,78
90 Gün$ +1.716,28+%94,62
Bugünkü Lido Staked ETH Fiyatı Değişimi

Bugün, STETH, $ +72,6053 (+%2,10) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Lido Staked ETH 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +1.010,89 (+%40,12) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Lido Staked ETH 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, STETH değişimi $ +930,22 (+%35,78) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Lido Staked ETH 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +1.716,28 (+%94,62) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

STETH Fiyat Bilgisi

En güncel Lido Staked ETH fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 3.418,34
$ 3.418,34$ 3.418,34

$ 3.530
$ 3.530$ 3.530

$ 18.746
$ 18.746$ 18.746

%0,00

+%2,10

-%9,34

STETH Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 31,46B
$ 31,46B$ 31,46B

$ 852,35
$ 852,35$ 852,35

8,91M
8,91M 8,91M

Lido Staked ETH (STETH) Nedir?

ETH'lerini Lido aracılığıyla Eth2 sözleşmesine pay eden kullanıcılar, stETH biçimindeki sıvı token eşdeğerini alacaklardır. Basitlik adına, bu, Lido ile 1 ETH stake ederseniz, karşılığında 1'inci ETH alacağınız anlamına gelir.

Lido Staked ETH, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Lido Staked ETH yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- STETH staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Lido Staked ETH hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Lido Staked ETH satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Lido Staked ETH Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Lido Staked ETH, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte STETH fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Lido Staked ETH fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Lido Staked ETH Fiyat Geçmişi

STETH fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak STETH kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Lido Staked ETH fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Lido Staked ETH (STETH) Token Ekonomisi

Lido Staked ETH (STETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Lido Staked ETH (STETH) Satın Alma

Nasıl Lido Staked ETH satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Lido Staked ETH Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

STETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STETH / VND
92.891.950
1 STETH / AUD
A$5.436,2
1 STETH / GBP
2.647,5
1 STETH / EUR
3.035,8
1 STETH / USD
$3.530
1 STETH / MYR
RM14.931,9
1 STETH / TRY
143.565,1
1 STETH / JPY
¥518.910
1 STETH / ARS
ARS$4.770.265,5
1 STETH / RUB
280.705,6
1 STETH / INR
308.380,8
1 STETH / IDR
Rp57.868.843,2
1 STETH / KRW
4.882.413,6
1 STETH / PHP
202.763,2
1 STETH / EGP
￡E.169.157,6
1 STETH / BRL
R$19.591,5
1 STETH / CAD
C$4.836,1
1 STETH / BDT
426.141,6
1 STETH / NGN
5.340.360,5
1 STETH / UAH
145.683,1
1 STETH / VES
Bs434.190
1 STETH / CLP
$3.424.100
1 STETH / PKR
Rs989.070,7
1 STETH / KZT
1.891.727
1 STETH / THB
฿114.583,8
1 STETH / TWD
NT$105.405,8
1 STETH / AED
د.إ12.955,1
1 STETH / CHF
Fr2.824
1 STETH / HKD
HK$27.675,2
1 STETH / MAD
.د.م31.911,2
1 STETH / MXN
$66.540,5
1 STETH / PLN
12.990,4
1 STETH / RON
лв15.461,4
1 STETH / SEK
kr34.064,5
1 STETH / BGN
лв5.930,4
1 STETH / HUF
Ft1.214.284,7
1 STETH / CZK
74.906,6
1 STETH / KWD
د.ك1.069,59
1 STETH / ILS
12.037,3

Lido Staked ETH Kaynağı

Lido Staked ETH hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Lido Staked ETH Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Lido Staked ETH Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

XRP SEC Case: Complete Analysis of Ripple Lawsuit and ETF Approval Timeline 2025

The five-year legal battle between Ripple and the U.S. Securities and Exchange Commission is nearing resolution in 2025, with the SEC facing an August 15 deadline to decide on its appeal, marking a watershed moment for the cryptocurrency industry. After years of uncertainty, XRP holders finally received regulatory clarity when both parties resolved their dispute, setting a powerful precedent for digital asset regulation in the United States.

August 4, 2025

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL

The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

August 1, 2025

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi

Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.

August 1, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

STETH
STETH
USD
USD

1 STETH = 3.530 USD

Al-Sat

STETHUSDT
$3.530
$3.530$3.530
+%3,26

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti