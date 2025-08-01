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STO Chain Fiyatı(STOOS)

STO Chain (STOOS) Canlı Fiyat Grafiği

$1,288
$1,288$1,288
-%0,201D
USD

STOOS Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

STO Chain (STOOS), şu anda 1,288 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. STOOS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

STO Chain Ana Piyasa Performansı:

$ 26,58K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,20
STO Chain 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki STOOS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, STOOS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

STOOS Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için STO Chain fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,002581-%0,20
30 Gün$ +0,3552+%38,07
60 Gün$ +0,6468+%100,87
90 Gün$ +0,6362+%97,60
Bugünkü STO Chain Fiyatı Değişimi

Bugün, STOOS, $ -0,002581 (-%0,20) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

STO Chain 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,3552 (+%38,07) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

STO Chain 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, STOOS değişimi $ +0,6468 (+%100,87) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

STO Chain 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,6362 (+%97,60) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

STOOS Fiyat Bilgisi

En güncel STO Chain fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 1,2842
$ 1,2842$ 1,2842

$ 1,2985
$ 1,2985$ 1,2985

$ 22
$ 22$ 22

+%0,09

-%0,20

-%0,11

STOOS Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 26,58K
$ 26,58K$ 26,58K

0,00
0,00 0,00

STO Chain (STOOS) Nedir?

STO Chain, tokenize alternatif yatırımlar için ilk merkeziyetsiz küresel pazar yeri olmayı ve dünya çapında dijital varlıklara erişim sağlamayı amaçlamaktadır.

STO Chain, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, STO Chain yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- STOOS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda STO Chain hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, STO Chain satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

STO Chain Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, STO Chain, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte STOOS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen STO Chain fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

STO Chain Fiyat Geçmişi

STOOS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak STOOS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen STO Chain fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

STO Chain (STOOS) Token Ekonomisi

STO Chain (STOOS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STOOS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

STO Chain (STOOS) Satın Alma

Nasıl STO Chain satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım STO Chain Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

STOOS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STOOS / VND
33.893,72
1 STOOS / AUD
A$1,98352
1 STOOS / GBP
0,966
1 STOOS / EUR
1,10768
1 STOOS / USD
$1,288
1 STOOS / MYR
RM5,44824
1 STOOS / TRY
52,39584
1 STOOS / JPY
¥189,336
1 STOOS / ARS
ARS$1.740,5388
1 STOOS / RUB
102,47328
1 STOOS / INR
112,22344
1 STOOS / IDR
Rp21.114,75072
1 STOOS / KRW
1.783,93152
1 STOOS / PHP
74,09864
1 STOOS / EGP
￡E.61,73384
1 STOOS / BRL
R$7,12264
1 STOOS / CAD
C$1,76456
1 STOOS / BDT
155,48736
1 STOOS / NGN
1.948,5508
1 STOOS / UAH
53,15576
1 STOOS / VES
Bs158,424
1 STOOS / CLP
$1.249,36
1 STOOS / PKR
Rs360,88472
1 STOOS / KZT
690,2392
1 STOOS / THB
฿41,7956
1 STOOS / TWD
NT$38,47256
1 STOOS / AED
د.إ4,72696
1 STOOS / CHF
Fr1,0304
1 STOOS / HKD
HK$10,09792
1 STOOS / MAD
.د.م11,64352
1 STOOS / MXN
$24,25304
1 STOOS / PLN
4,73984
1 STOOS / RON
лв5,64144
1 STOOS / SEK
kr12,4292
1 STOOS / BGN
лв2,16384
1 STOOS / HUF
Ft443,05912
1 STOOS / CZK
27,34424
1 STOOS / KWD
د.ك0,390264
1 STOOS / ILS
4,39208

STO Chain Kaynağı

STO Chain hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi STO Chain Websitesi
Blok Gezgini

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