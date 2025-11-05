BorsaDEX+
Bugünkü canlı StrikeBit AI fiyatı 0.01367 USD. STRIKE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. STRIKE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

STRIKE Hakkında Daha Fazla Bilgi

STRIKE Fiyat Bilgileri

STRIKE Nedir

STRIKE Whitepaper

STRIKE Resmi Websitesi

STRIKE Token Ekonomisi

STRIKE Fiyat Tahmini

STRIKE Fiyat Geçmişi

STRIKE Satın Alma Kılavuzu

STRIKE / İtibari Para Dönüştürücüsü

STRIKE Spot

STRIKE USDT-M Vadeli İşlemleri

StrikeBit AI Logosu

StrikeBit AI Fiyatı(STRIKE)

1 STRIKE / USD Canlı Fiyatı:

$0,01367
-%10,181D
USD
StrikeBit AI (STRIKE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:36:17 (UTC+8)

StrikeBit AI (STRIKE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0132
24 sa Düşük
$ 0,01627
24 sa Yüksek

$ 0,0132
$ 0,01627
$ 0,038382423217328904
$ 0,01216602536876859
+%0,58

-%10,18

-%10,66

-%10,66

StrikeBit AI (STRIKE) canlı fiyatı $ 0,01367. STRIKE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0132 ve en yüksek $ 0,01627 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STRIKE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,038382423217328904, en düşük fiyatı ise $ 0,01216602536876859 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STRIKE son bir saatte +%0,58 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,18 ve son 7 günde -%10,66 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

StrikeBit AI (STRIKE) Piyasa Bilgileri

No.1615

$ 2,87M
$ 56,08K
$ 27,34M
209,90M
2.000.000.000
2.000.000.000
%10,49

BSC

Şu anki StrikeBit AI piyasa değeri $ 2,87M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,08K. Dolaşımdaki STRIKE arzı 209,90M olup, toplam arzı 2000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 27,34M.

StrikeBit AI (STRIKE) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için StrikeBit AI fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0015493-%10,18
30 Gün$ -0,00428-%23,85
60 Gün$ +0,00367+%36,70
90 Gün$ +0,00367+%36,70
Bugünkü StrikeBit AI Fiyatı Değişimi

Bugün, STRIKE, $ -0,0015493 (-%10,18) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

StrikeBit AI 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00428 (-%23,85) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

StrikeBit AI 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, STRIKE değişimi $ +0,00367 (+%36,70) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

StrikeBit AI 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,00367 (+%36,70) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

StrikeBit AI (STRIKE) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

StrikeBit AI Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

StrikeBit AI (STRIKE) Nedir?

StrikeBit, Yapay Zekâ Aracılarının gücüyle kripto alım satımını yeniden tanımlamaktadır. Platform, kullanıcıların piyasa stratejilerini uygulayan, eğilimleri analiz eden ve kârlı fırsatları ortaya çıkaran özelleştirilebilir Yapay Zekâ Aracıları başlatmasına olanak tanır. Opsiyonlar ve sürekli alım satım öngörülerinden stratejik bahisler için tasarlanmış bir tahmin pazarına kadar, StrikeBit yatırımcılar için kapsamlı bir ekosistem sunar. Aracılarınızı gelişmiş stratejiler için kullanın ya da değerleri için alıp satın, StrikeBit Yapay Zekâ destekli alım satımın geleceğini sizin elinize teslim eder.

StrikeBit AI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, StrikeBit AI yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- STRIKE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda StrikeBit AI hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, StrikeBit AI satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

StrikeBit AI Fiyat Tahmini (USD)

StrikeBit AI (STRIKE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? StrikeBit AI (STRIKE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak StrikeBit AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

StrikeBit AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

StrikeBit AI (STRIKE) Token Ekonomisi

StrikeBit AI (STRIKE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STRIKE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

StrikeBit AI (STRIKE) Satın Alma

Nasıl StrikeBit AI satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım StrikeBit AI Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

STRIKE Varlığından Yerel Para Birimlerine

StrikeBit AI Kaynağı

StrikeBit AI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi StrikeBit AI Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: StrikeBit AI Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü StrikeBit AI (STRIKE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı STRIKE fiyatı, 0,01367 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
STRIKE / USD güncel fiyatı nedir?
STRIKE / USD güncel fiyatı $ 0,01367. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
StrikeBit AI varlığının piyasa değeri nedir?
STRIKE piyasa değeri $ 2,87M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki STRIKE arzı nedir?
Dolaşımdaki STRIKE arzı, 209,90M USD.
STRIKE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
STRIKE, ATH fiyatı olan 0,038382423217328904 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük STRIKE fiyatı (ATL) nedir?
STRIKE, ATL fiyatı olan 0,01216602536876859 USD değerine düştü.
STRIKE işlem hacmi nedir?
STRIKE için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 56,08K USD.
STRIKE bu yıl daha da yükselir mi?
STRIKE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için STRIKE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:36:17 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

