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SUI Fiyatı(SUI)

SUI (SUI) Canlı Fiyat Grafiği

$3,4823
$3,4823$3,4823
+%1,771D
USD

SUI Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

SUI (SUI), şu anda 3,4812 USD fiyatından işlem görmektedir ve 12,23B USD piyasa değerine sahiptir. SUI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SUI Ana Piyasa Performansı:

$ 48,88M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,77
SUI 24 saatlik fiyat değişimi
3,51B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SUI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SUI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

SUI Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için SUI fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,060565+%1,77
30 Gün$ +0,5937+%20,56
60 Gün$ +0,2899+%9,08
90 Gün$ +0,151+%4,53
Bugünkü SUI Fiyatı Değişimi

Bugün, SUI, $ +0,060565 (+%1,77) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

SUI 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,5937 (+%20,56) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

SUI 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SUI değişimi $ +0,2899 (+%9,08) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

SUI 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,151 (+%4,53) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SUI Fiyat Bilgisi

En güncel SUI fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 3,3862
$ 3,3862$ 3,3862

$ 3,5206
$ 3,5206$ 3,5206

$ 5,82
$ 5,82$ 5,82

-%0,47

+%1,77

-%19,47

SUI Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 12,23B
$ 12,23B$ 12,23B

$ 48,88M
$ 48,88M$ 48,88M

3,51B
3,51B 3,51B

SUI (SUI) Nedir?

Sui, dijital varlık mülkiyetini hızlı, özel, güvenli ve herkes için erişilebilir kılmak için aşağıdan yukarıya tasarlanmış, türünün ilk örneği bir Katman 1 blok zinciri ve akıllı sözleşme platformudur. Move programlama dilini temel alan nesne merkezli modeli, paralel yürütme, saniyenin altında kesinlik ve zengin zincir üstü varlıklar sağlar. Yatay olarak ölçeklenebilir işleme ve depolama ile Sui, düşük maliyet ve rakipsiz hız ile çok çeşitli uygulamaları destekler. Sui, blok zincirinde adım işlevli bir ilerleme ve içerik üreticilerin ve geliştiricilerin kaliteli, kullanıcı dostu deneyimler oluşturabilecekleri bir platformdur.

SUI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SUI yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SUI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda SUI hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, SUI satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

SUI Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SUI, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SUI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SUI fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SUI Fiyat Geçmişi

SUI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SUI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SUI fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SUI (SUI) Token Ekonomisi

SUI (SUI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SUI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

SUI (SUI) Satın Alma

Nasıl SUI satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım SUI Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SUI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SUI / VND
91.607,778
1 SUI / AUD
A$5,361048
1 SUI / GBP
2,6109
1 SUI / EUR
2,993832
1 SUI / USD
$3,4812
1 SUI / MYR
RM14,725476
1 SUI / TRY
141,615216
1 SUI / JPY
¥511,7364
1 SUI / ARS
ARS$4.704,31962
1 SUI / RUB
276,964272
1 SUI / INR
303,316956
1 SUI / IDR
Rp57.068,843328
1 SUI / KRW
4.821,601248
1 SUI / PHP
200,273436
1 SUI / EGP
￡E.166,853916
1 SUI / BRL
R$19,251036
1 SUI / CAD
C$4,769244
1 SUI / BDT
420,250464
1 SUI / NGN
5.266,53342
1 SUI / UAH
143,669124
1 SUI / VES
Bs428,1876
1 SUI / CLP
$3.376,764
1 SUI / PKR
Rs975,397428
1 SUI / KZT
1.865,57508
1 SUI / THB
฿112,96494
1 SUI / TWD
NT$103,983444
1 SUI / AED
د.إ12,776004
1 SUI / CHF
Fr2,78496
1 SUI / HKD
HK$27,292608
1 SUI / MAD
.د.م31,470048
1 SUI / MXN
$65,550996
1 SUI / PLN
12,810816
1 SUI / RON
лв15,247656
1 SUI / SEK
kr33,59358
1 SUI / BGN
лв5,848416
1 SUI / HUF
Ft1.197,497988
1 SUI / CZK
73,905876
1 SUI / KWD
د.ك1,0548036
1 SUI / ILS
11,870892

SUI Kaynağı

SUI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi SUI Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

SUI
SUI
USD
USD

1 SUI = 3,4812 USD

Al-Sat

SUIUSDT
$3,4812
$3,4812$3,4812
+%2,59

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