Bugünkü canlı BNB SZN fiyatı 0.000228 USD. SZN / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SZN fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı BNB SZN fiyatı 0.000228 USD. SZN / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SZN fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

SZN Hakkında Daha Fazla Bilgi

SZN Fiyat Bilgileri

SZN Nedir

SZN Token Ekonomisi

SZN Fiyat Tahmini

SZN Fiyat Geçmişi

SZN Satın Alma Kılavuzu

SZN / İtibari Para Dönüştürücüsü

BNB SZN Logosu

BNB SZN Fiyatı(SZN)

1 SZN / USD Canlı Fiyatı:

$0,000228
-%32,541D
USD
BNB SZN (SZN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:36:57 (UTC+8)

BNB SZN (SZN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0002278
24 sa Düşük
$ 0,0004415
24 sa Yüksek

$ 0,0002278
$ 0,0004415
--
--
-%1,26

-%32,54

-%69,41

-%69,41

BNB SZN (SZN) canlı fiyatı $ 0,000228. SZN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0002278 ve en yüksek $ 0,0004415 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SZN için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SZN son bir saatte -%1,26 değişim gösterdi, 24 saatte -%32,54 ve son 7 günde -%69,41 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BNB SZN (SZN) Piyasa Bilgileri

--
$ 199,37K
$ 0,00
--
--
BSC

Şu anki BNB SZN piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 199,37K. Dolaşımdaki SZN arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

BNB SZN (SZN) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için BNB SZN fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000109978-%32,54
30 Gün$ -0,004772-%95,44
60 Gün$ -0,004772-%95,44
90 Gün$ -0,004772-%95,44
Bugünkü BNB SZN Fiyatı Değişimi

Bugün, SZN, $ -0,000109978 (-%32,54) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

BNB SZN 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,004772 (-%95,44) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

BNB SZN 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SZN değişimi $ -0,004772 (-%95,44) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

BNB SZN 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,004772 (-%95,44) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BNB SZN (SZN) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

BNB SZN Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

BNB SZN (SZN) Nedir?

"BNB ekosisteminde bir patlamanın/sezonun gelişini" ima etmektedir.

BNB SZN, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, BNB SZN yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SZN staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda BNB SZN hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, BNB SZN satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

BNB SZN Fiyat Tahmini (USD)

BNB SZN (SZN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? BNB SZN (SZN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak BNB SZN için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

BNB SZN fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BNB SZN (SZN) Token Ekonomisi

BNB SZN (SZN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SZN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

BNB SZN (SZN) Satın Alma

Nasıl BNB SZN satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım BNB SZN Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SZN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BNB SZN(SZN) / VND
5,99982
1 BNB SZN(SZN) / AUD
A$0,00034884
1 BNB SZN(SZN) / GBP
0,00017328
1 BNB SZN(SZN) / EUR
0,00019836
1 BNB SZN(SZN) / USD
$0,000228
1 BNB SZN(SZN) / MYR
RM0,00095532
1 BNB SZN(SZN) / TRY
0,00959424
1 BNB SZN(SZN) / JPY
¥0,034884
1 BNB SZN(SZN) / ARS
ARS$0,33236016
1 BNB SZN(SZN) / RUB
0,01846572
1 BNB SZN(SZN) / INR
0,02023044
1 BNB SZN(SZN) / IDR
Rp3,79999848
1 BNB SZN(SZN) / PHP
0,01342008
1 BNB SZN(SZN) / EGP
￡E.0,0107958
1 BNB SZN(SZN) / BRL
R$0,00122892
1 BNB SZN(SZN) / CAD
C$0,00032148
1 BNB SZN(SZN) / BDT
0,0277932
1 BNB SZN(SZN) / NGN
0,329004
1 BNB SZN(SZN) / COP
$0,880308
1 BNB SZN(SZN) / ZAR
R.0,00398772
1 BNB SZN(SZN) / UAH
0,00959424
1 BNB SZN(SZN) / TZS
T.Sh.0,5615754
1 BNB SZN(SZN) / VES
Bs0,050844
1 BNB SZN(SZN) / CLP
$0,215688
1 BNB SZN(SZN) / PKR
Rs0,06446016
1 BNB SZN(SZN) / KZT
0,1194948
1 BNB SZN(SZN) / THB
฿0,00741684
1 BNB SZN(SZN) / TWD
NT$0,00704976
1 BNB SZN(SZN) / AED
د.إ0,00083676
1 BNB SZN(SZN) / CHF
Fr0,0001824
1 BNB SZN(SZN) / HKD
HK$0,00177156
1 BNB SZN(SZN) / AMD
֏0,0872214
1 BNB SZN(SZN) / MAD
.د.م0,00212268
1 BNB SZN(SZN) / MXN
$0,00425904
1 BNB SZN(SZN) / SAR
ريال0,000855
1 BNB SZN(SZN) / ETB
Br0,0348726
1 BNB SZN(SZN) / KES
KSh0,02945532
1 BNB SZN(SZN) / JOD
د.أ0,000161652
1 BNB SZN(SZN) / PLN
0,0008436
1 BNB SZN(SZN) / RON
лв0,00100776
1 BNB SZN(SZN) / SEK
kr0,00218196
1 BNB SZN(SZN) / BGN
лв0,0003876
1 BNB SZN(SZN) / HUF
Ft0,0770526
1 BNB SZN(SZN) / CZK
0,00484044
1 BNB SZN(SZN) / KWD
د.ك0,000069996
1 BNB SZN(SZN) / ILS
0,00074328
1 BNB SZN(SZN) / BOB
Bs0,00157548
1 BNB SZN(SZN) / AZN
0,0003876
1 BNB SZN(SZN) / TJS
SM0,00210216
1 BNB SZN(SZN) / GEL
0,00062016
1 BNB SZN(SZN) / AOA
Kz0,208791
1 BNB SZN(SZN) / BHD
.د.ب0,000085728
1 BNB SZN(SZN) / BMD
$0,000228
1 BNB SZN(SZN) / DKK
kr0,00147972
1 BNB SZN(SZN) / HNL
L0,00600552
1 BNB SZN(SZN) / MUR
0,01049256
1 BNB SZN(SZN) / NAD
$0,00396492
1 BNB SZN(SZN) / NOK
kr0,0023256
1 BNB SZN(SZN) / NZD
$0,00040128
1 BNB SZN(SZN) / PAB
B/.0,000228
1 BNB SZN(SZN) / PGK
K0,000969
1 BNB SZN(SZN) / QAR
ر.ق0,00082992
1 BNB SZN(SZN) / RSD
дин.0,023256
1 BNB SZN(SZN) / UZS
soʻm2,71428528
1 BNB SZN(SZN) / ALL
L0,01917708
1 BNB SZN(SZN) / ANG
ƒ0,00040812
1 BNB SZN(SZN) / AWG
ƒ0,00040812
1 BNB SZN(SZN) / BBD
$0,000456
1 BNB SZN(SZN) / BAM
KM0,0003876
1 BNB SZN(SZN) / BIF
Fr0,672372
1 BNB SZN(SZN) / BND
$0,0002964
1 BNB SZN(SZN) / BSD
$0,000228
1 BNB SZN(SZN) / JMD
$0,03660084
1 BNB SZN(SZN) / KHR
0,91566168
1 BNB SZN(SZN) / KMF
Fr0,097128
1 BNB SZN(SZN) / LAK
4,95652164
1 BNB SZN(SZN) / LKR
රු0,06948984
1 BNB SZN(SZN) / MDL
L0,00386232
1 BNB SZN(SZN) / MGA
Ar1,027026
1 BNB SZN(SZN) / MOP
P0,001824
1 BNB SZN(SZN) / MVR
0,0035112
1 BNB SZN(SZN) / MWK
MK0,39583308
1 BNB SZN(SZN) / MZN
MT0,0145806
1 BNB SZN(SZN) / NPR
रु0,03234408
1 BNB SZN(SZN) / PYG
1,616976
1 BNB SZN(SZN) / RWF
Fr0,330828
1 BNB SZN(SZN) / SBD
$0,00187644
1 BNB SZN(SZN) / SCR
0,00327864
1 BNB SZN(SZN) / SRD
$0,008778
1 BNB SZN(SZN) / SVC
$0,001995
1 BNB SZN(SZN) / SZL
L0,0039672
1 BNB SZN(SZN) / TMT
m0,00080028
1 BNB SZN(SZN) / TND
د.ت0,000669864
1 BNB SZN(SZN) / TTD
$0,00154584
1 BNB SZN(SZN) / UGX
Sh0,794352
1 BNB SZN(SZN) / XAF
Fr0,12996
1 BNB SZN(SZN) / XCD
$0,0006156
1 BNB SZN(SZN) / XOF
Fr0,12996
1 BNB SZN(SZN) / XPF
Fr0,023484
1 BNB SZN(SZN) / BWP
P0,003078
1 BNB SZN(SZN) / BZD
$0,00045828
1 BNB SZN(SZN) / CVE
$0,02191764
1 BNB SZN(SZN) / DJF
Fr0,040356
1 BNB SZN(SZN) / DOP
$0,01465128
1 BNB SZN(SZN) / DZD
د.ج0,0298224
1 BNB SZN(SZN) / FJD
$0,00051984
1 BNB SZN(SZN) / GNF
Fr1,98246
1 BNB SZN(SZN) / GTQ
Q0,00174648
1 BNB SZN(SZN) / GYD
$0,0476976
1 BNB SZN(SZN) / ISK
kr0,028956

BNB SZN Kaynağı

BNB SZN hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: BNB SZN Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü BNB SZN (SZN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SZN fiyatı, 0,000228 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SZN / USD güncel fiyatı nedir?
SZN / USD güncel fiyatı $ 0,000228. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
BNB SZN varlığının piyasa değeri nedir?
SZN piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SZN arzı nedir?
Dolaşımdaki SZN arzı, -- USD.
SZN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SZN, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SZN fiyatı (ATL) nedir?
SZN, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
SZN işlem hacmi nedir?
SZN için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 199,37K USD.
SZN bu yıl daha da yükselir mi?
SZN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SZN fiyat tahminine göz atın.
BNB SZN (SZN) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

