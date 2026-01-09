Bugünkü MetaArena Fiyatı

Bugünkü MetaArena (TIMI) fiyatı $ 0.02081 olup, son 24 saatte % 16.64 değişim gösterdi. Mevcut TIMI / USD dönüşüm oranı TIMI başına $ 0.02081 şeklindedir.

MetaArena, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- TIMI şeklindedir. Son 24 saat içinde TIMI, $ 0.01615 (en düşük) ile $ 0.02172 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TIMI, son bir saatte +3.79% ve son 7 günde -8.89% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56.12K seviyesine ulaştı.

MetaArena (TIMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 56.12K$ 56.12K $ 56.12K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 43.70M$ 43.70M $ 43.70M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki MetaArena piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56.12K. Dolaşımdaki TIMI arzı -- olup, toplam arzı 2100000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 43.70M.