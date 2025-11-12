Bugünkü THORWallet Fiyatı

Bugünkü THORWallet (TITN) fiyatı $ 0,07697 olup, son 24 saatte % 3,76 değişim gösterdi. Mevcut TITN / USD dönüşüm oranı TITN başına $ 0,07697 şeklindedir.

THORWallet, şu anda piyasa değeri açısından $ 3,27M ile 1583. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 42,50M TITN şeklindedir. Son 24 saat içinde TITN, $ 0,06985 (en düşük) ile $ 0,08554 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,09436909558808321 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,04289394631364473 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TITN, son bir saatte +%1,61 ve son 7 günde +%72,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 63,33K seviyesine ulaştı.

THORWallet (TITN) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1583 Piyasa Değeri $ 3,27M$ 3,27M $ 3,27M Hacim (24 Sa) $ 63,33K$ 63,33K $ 63,33K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 76,97M$ 76,97M $ 76,97M Dolaşım Arzı 42,50M 42,50M 42,50M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %4,25 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

