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Trac Network Fiyatı(TNK)

Trac Network (TNK) Canlı Fiyat Grafiği

$0,334
$0,334$0,334
+%1,021D
USD

TNK Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Trac Network (TNK), şu anda 0,3335 USD fiyatından işlem görmektedir ve 7,00M USD piyasa değerine sahiptir. TNK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Trac Network Ana Piyasa Performansı:

$ 52,02K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,02
Trac Network 24 saatlik fiyat değişimi
21,00M USD
Dolaşımdaki arz

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TNK Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Trac Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,003372+%1,02
30 Gün$ +0,0497+%17,51
60 Gün$ -0,0511-%13,29
90 Gün$ -0,0504-%13,13
Bugünkü Trac Network Fiyatı Değişimi

Bugün, TNK, $ +0,003372 (+%1,02) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Trac Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0497 (+%17,51) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Trac Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, TNK değişimi $ -0,0511 (-%13,29) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Trac Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0504 (-%13,13) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

TNK Fiyat Bilgisi

En güncel Trac Network fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,3298
$ 0,3298$ 0,3298

$ 0,3356
$ 0,3356$ 0,3356

$ 2,61
$ 2,61$ 2,61

+%0,06

+%1,02

-%2,23

TNK Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7,00M
$ 7,00M$ 7,00M

$ 52,02K
$ 52,02K$ 52,02K

21,00M
21,00M 21,00M

Trac Network (TNK) Nedir?

Trac Core, Bitcoin ekosistemi için tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. Blok zincirinden güncellemeleri alarak, bunları sistematik olarak sıralayıp API'ler aracılığıyla arama ve analizler için sunarak Bitcoin verilerine erişimi kolaylaştırır.Trac Core, bir dizinleyici olmanın yanı sıra, blok zincirinin ötesinde dış dünyayla güvenilir bir bağlantı kurarak Bitcoin için bir oracle görevi görür. Özünde, Bitcoin ekosistemi için Zincir Bağlantınızdır.

Trac Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Trac Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- TNK staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Trac Network hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Trac Network satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Trac Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Trac Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TNK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Trac Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Trac Network Fiyat Geçmişi

TNK fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TNK kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Trac Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Trac Network (TNK) Token Ekonomisi

Trac Network (TNK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TNK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Trac Network (TNK) Satın Alma

Nasıl Trac Network satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Trac Network Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

TNK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TNK / VND
8.776,0525
1 TNK / AUD
A$0,51359
1 TNK / GBP
0,250125
1 TNK / EUR
0,28681
1 TNK / USD
$0,3335
1 TNK / MYR
RM1,410705
1 TNK / TRY
13,56678
1 TNK / JPY
¥49,0245
1 TNK / ARS
ARS$450,675225
1 TNK / RUB
26,529925
1 TNK / INR
29,06119
1 TNK / IDR
Rp5.467,21224
1 TNK / KRW
461,91084
1 TNK / PHP
19,186255
1 TNK / EGP
￡E.15,984655
1 TNK / BRL
R$1,844255
1 TNK / CAD
C$0,456895
1 TNK / BDT
40,26012
1 TNK / NGN
504,535475
1 TNK / UAH
13,763545
1 TNK / VES
Bs41,0205
1 TNK / CLP
$323,495
1 TNK / PKR
Rs93,443365
1 TNK / KZT
178,72265
1 TNK / THB
฿10,822075
1 TNK / TWD
NT$9,95831
1 TNK / AED
د.إ1,223945
1 TNK / CHF
Fr0,2668
1 TNK / HKD
HK$2,61464
1 TNK / MAD
.د.م3,01484
1 TNK / MXN
$6,279805
1 TNK / PLN
1,22728
1 TNK / RON
лв1,46073
1 TNK / SEK
kr3,218275
1 TNK / BGN
лв0,56028
1 TNK / HUF
Ft114,760685
1 TNK / CZK
7,080205
1 TNK / KWD
د.ك0,1010505
1 TNK / ILS
1,137235

Trac Network Kaynağı

Trac Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Trac Network Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

TNK
TNK
USD
USD

1 TNK = 0,3335 USD

Al-Sat

TNKUSDT
$0,3335
$0,3335$0,3335
+%1,12

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