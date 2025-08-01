Tron (TRX) Nedir?

TRON: Merkeziyetsiz Web TRON, fiilen merkeziyetsiz internet için altyapı oluşturmaya kendini adamıştır. TRON Protokolü, TRON ekosistemindeki tüm merkeziyetsiz uygulamalarda temel görevi gören ölçeklenebilirlik, yüksek kullanılabilirlik ve yüksek verimli bilgi işleme (HTC) desteği sunan, dünyanın en büyük blok zinciri tabanlı işletim sistemlerinden biridir. Ayrıca yenilikçi, eklenebilir bir akıllı sözleşme platformu aracılığıyla Ethereum akıllı sözleşmeleri için daha verimli uyumluluk sağlar. 24 Temmuz 2018'den bu yana TRON, San Francisco merkezli bir internet teknolojisi şirketi olan BitTorrent Inc.'yi satın aldı. Verimli bir şekilde ölçeklenen, zekayı uç noktada tutan, içerik üreticilerine içeriklerini kontrol imkanı sunarak tüketicilerine uygun dağıtık teknolojiler tasarlar. Her ay 170 milyondan fazla kişi BitTorrent Inc. tarafından geliştirilen ürünleri kullanıyor. Protokolleri, günlük olarak dünyanın internet trafiğinin %40'ını taşır. Güncel olarak TRON, 100 milyondan fazla kullanıcısı olan dünyanın en büyük blok zincir tabanlı işletim sistemlerinden biridir.

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Tron Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Tron, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TRX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Tron fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Tron Fiyat Geçmişi

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Tron (TRX) Token Ekonomisi

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Tron (TRX) Satın Alma

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TRX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TRX / VND ₫ 8.615,531 1 TRX / AUD A$ 0,504196 1 TRX / GBP ￡ 0,24555 1 TRX / EUR € 0,281564 1 TRX / USD $ 0,3274 1 TRX / MYR RM 1,384902 1 TRX / TRY ₺ 13,318632 1 TRX / JPY ¥ 48,1278 1 TRX / ARS ARS$ 442,43199 1 TRX / RUB ₽ 26,04467 1 TRX / INR ₹ 28,529636 1 TRX / IDR Rp 5.367,212256 1 TRX / KRW ₩ 453,462096 1 TRX / PHP ₱ 18,835322 1 TRX / EGP ￡E. 15,692282 1 TRX / BRL R$ 1,810522 1 TRX / CAD C$ 0,448538 1 TRX / BDT ৳ 39,523728 1 TRX / NGN ₦ 495,30709 1 TRX / UAH ₴ 13,511798 1 TRX / VES Bs 40,2702 1 TRX / CLP $ 317,578 1 TRX / PKR Rs 91,734206 1 TRX / KZT ₸ 175,45366 1 TRX / THB ฿ 10,62413 1 TRX / TWD NT$ 9,776164 1 TRX / AED د.إ 1,201558 1 TRX / CHF Fr 0,26192 1 TRX / HKD HK$ 2,566816 1 TRX / MAD .د.م 2,959696 1 TRX / MXN $ 6,164942 1 TRX / PLN zł 1,204832 1 TRX / RON лв 1,434012 1 TRX / SEK kr 3,15941 1 TRX / BGN лв 0,550032 1 TRX / HUF Ft 112,661614 1 TRX / CZK Kč 6,950702 1 TRX / KWD د.ك 0,0992022 1 TRX / ILS ₪ 1,116434

Tron Kaynağı

Tron hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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