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Tron Fiyatı(TRX)

Tron (TRX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,3274
$0,3274$0,3274
+%0,581D
USD

TRX Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Tron (TRX), şu anda 0,3274 USD fiyatından işlem görmektedir ve 31,01B USD piyasa değerine sahiptir. TRX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Tron Ana Piyasa Performansı:

$ 36,64M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,58
Tron 24 saatlik fiyat değişimi
94,71B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki TRX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, TRX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

TRX Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Tron fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,001888+%0,58
30 Gün$ +0,0452+%16,01
60 Gün$ +0,0542+%19,83
90 Gün$ +0,0797+%32,17
Bugünkü Tron Fiyatı Değişimi

Bugün, TRX, $ +0,001888 (+%0,58) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Tron 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0452 (+%16,01) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Tron 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, TRX değişimi $ +0,0542 (+%19,83) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Tron 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0797 (+%32,17) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

TRX Fiyat Bilgisi

En güncel Tron fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,3224
$ 0,3224$ 0,3224

$ 0,3282
$ 0,3282$ 0,3282

$ 0,4498
$ 0,4498$ 0,4498

+%0,03

+%0,58

+%2,28

TRX Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 31,01B
$ 31,01B$ 31,01B

$ 36,64M
$ 36,64M$ 36,64M

94,71B
94,71B 94,71B

Tron (TRX) Nedir?

TRON: Merkeziyetsiz Web TRON, fiilen merkeziyetsiz internet için altyapı oluşturmaya kendini adamıştır. TRON Protokolü, TRON ekosistemindeki tüm merkeziyetsiz uygulamalarda temel görevi gören ölçeklenebilirlik, yüksek kullanılabilirlik ve yüksek verimli bilgi işleme (HTC) desteği sunan, dünyanın en büyük blok zinciri tabanlı işletim sistemlerinden biridir. Ayrıca yenilikçi, eklenebilir bir akıllı sözleşme platformu aracılığıyla Ethereum akıllı sözleşmeleri için daha verimli uyumluluk sağlar. 24 Temmuz 2018'den bu yana TRON, San Francisco merkezli bir internet teknolojisi şirketi olan BitTorrent Inc.'yi satın aldı. Verimli bir şekilde ölçeklenen, zekayı uç noktada tutan, içerik üreticilerine içeriklerini kontrol imkanı sunarak tüketicilerine uygun dağıtık teknolojiler tasarlar. Her ay 170 milyondan fazla kişi BitTorrent Inc. tarafından geliştirilen ürünleri kullanıyor. Protokolleri, günlük olarak dünyanın internet trafiğinin %40'ını taşır. Güncel olarak TRON, 100 milyondan fazla kullanıcısı olan dünyanın en büyük blok zincir tabanlı işletim sistemlerinden biridir.

Tron, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Tron yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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- TRX staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Tron hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Tron satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Tron Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Tron, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TRX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Tron fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Tron Fiyat Geçmişi

TRX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TRX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Tron fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Tron (TRX) Token Ekonomisi

Tron (TRX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TRX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Tron (TRX) Satın Alma

Nasıl Tron satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Tron Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

TRX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TRX / VND
8.615,531
1 TRX / AUD
A$0,504196
1 TRX / GBP
0,24555
1 TRX / EUR
0,281564
1 TRX / USD
$0,3274
1 TRX / MYR
RM1,384902
1 TRX / TRY
13,318632
1 TRX / JPY
¥48,1278
1 TRX / ARS
ARS$442,43199
1 TRX / RUB
26,04467
1 TRX / INR
28,529636
1 TRX / IDR
Rp5.367,212256
1 TRX / KRW
453,462096
1 TRX / PHP
18,835322
1 TRX / EGP
￡E.15,692282
1 TRX / BRL
R$1,810522
1 TRX / CAD
C$0,448538
1 TRX / BDT
39,523728
1 TRX / NGN
495,30709
1 TRX / UAH
13,511798
1 TRX / VES
Bs40,2702
1 TRX / CLP
$317,578
1 TRX / PKR
Rs91,734206
1 TRX / KZT
175,45366
1 TRX / THB
฿10,62413
1 TRX / TWD
NT$9,776164
1 TRX / AED
د.إ1,201558
1 TRX / CHF
Fr0,26192
1 TRX / HKD
HK$2,566816
1 TRX / MAD
.د.م2,959696
1 TRX / MXN
$6,164942
1 TRX / PLN
1,204832
1 TRX / RON
лв1,434012
1 TRX / SEK
kr3,15941
1 TRX / BGN
лв0,550032
1 TRX / HUF
Ft112,661614
1 TRX / CZK
6,950702
1 TRX / KWD
د.ك0,0992022
1 TRX / ILS
1,116434

Tron Kaynağı

Tron hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Tron Websitesi
Blok Gezgini

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