Decentralized USD (USDD) Nedir?

USDD 2.0, güvenlik, şeffaflık ve istikrara dayalı merkeziyetsiz bir stabil coindir. ABD dolarına 1:1 sabitlenmesini korumak için güvenli likidasyon, dinamik teminat ayarlamaları ve gelişmiş risk yönetimi entegre edilmiştir. Aşırı teminatlandırma ve topluluk odaklı yönetişim ile kullanıcılar, şeffaf ve denetlenebilir bir sistem içinde varlıklarının tam kontrolünü elinde tutar. Etkinlik sırasında, yeni kullanıcıların USDT havuzuna abone olabilmek için aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerekir.

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Decentralized USD Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Decentralized USD, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte USDD fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Decentralized USD fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Decentralized USD Fiyat Geçmişi

USDD fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak USDD kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Decentralized USD fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Decentralized USD (USDD) Token Ekonomisi

Decentralized USD (USDD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. USDD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Decentralized USD (USDD) Satın Alma

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USDD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USDD / VND ₫ 26.320,263 1 USDD / AUD A$ 1,540308 1 USDD / GBP ￡ 0,75015 1 USDD / EUR € 0,860172 1 USDD / USD $ 1,0002 1 USDD / MYR RM 4,230846 1 USDD / TRY ₺ 40,678134 1 USDD / JPY ¥ 147,0294 1 USDD / ARS ARS$ 1.351,62027 1 USDD / RUB ₽ 79,555908 1 USDD / INR ₹ 87,397476 1 USDD / IDR Rp 16.396,718688 1 USDD / KRW ₩ 1.383,396624 1 USDD / PHP ₱ 57,451488 1 USDD / EGP ￡E. 47,939586 1 USDD / BRL R$ 5,561112 1 USDD / CAD C$ 1,370274 1 USDD / BDT ৳ 120,744144 1 USDD / NGN ₦ 1.513,15257 1 USDD / UAH ₴ 41,278254 1 USDD / VES Bs 123,0246 1 USDD / CLP $ 970,194 1 USDD / PKR Rs 280,246038 1 USDD / KZT ₸ 536,00718 1 USDD / THB ฿ 32,45649 1 USDD / TWD NT$ 29,865972 1 USDD / AED د.إ 3,670734 1 USDD / CHF Fr 0,80016 1 USDD / HKD HK$ 7,841568 1 USDD / MAD .د.م 9,041808 1 USDD / MXN $ 18,843768 1 USDD / PLN zł 3,680736 1 USDD / RON лв 4,380876 1 USDD / SEK kr 9,65193 1 USDD / BGN лв 1,680336 1 USDD / HUF Ft 344,058798 1 USDD / CZK Kč 21,224244 1 USDD / KWD د.ك 0,3030606 1 USDD / ILS ₪ 3,410682

Decentralized USD Kaynağı

Decentralized USD hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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