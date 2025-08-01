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USD Mapped Token Fiyatı(USDM)

USD Mapped Token (USDM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,9951
$0,9951$0,9951
%0,001D
USD

USDM Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

USD Mapped Token (USDM), şu anda 0,9951 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. USDM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

USD Mapped Token Ana Piyasa Performansı:

$ 99,34K USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
USD Mapped Token 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USDM Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için USD Mapped Token fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0%0,00
30 Gün$ -0,0016-%0,17
60 Gün$ -0,044-%4,24
90 Gün$ -0,0188-%1,86
Bugünkü USD Mapped Token Fiyatı Değişimi

Bugün, USDM, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

USD Mapped Token 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0016 (-%0,17) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

USD Mapped Token 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, USDM değişimi $ -0,044 (-%4,24) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

USD Mapped Token 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0188 (-%1,86) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

USDM Fiyat Bilgisi

En güncel USD Mapped Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,995
$ 0,995$ 0,995

$ 0,9953
$ 0,9953$ 0,9953

$ 9
$ 9$ 9

-%0,02

%0,00

%0,00

USDM Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 99,34K
$ 99,34K$ 99,34K

0,00
0,00 0,00

USD Mapped Token (USDM) Nedir?

Sürekli gelişen finans dünyasında USDM, dijital para biriminin dinamik dünyasında bir istikrar abidesi olarak öne çıkmaktadır. ABD Dolarına sıkı sıkıya bağlı olan USDM, değer değişimi için güvenilir ve merkeziyetsiz bir çözüm sunmaktadır.

USD Mapped Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, USD Mapped Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- USDM staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda USD Mapped Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, USD Mapped Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

USD Mapped Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, USD Mapped Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte USDM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen USD Mapped Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

USD Mapped Token Fiyat Geçmişi

USDM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak USDM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen USD Mapped Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

USD Mapped Token (USDM) Token Ekonomisi

USD Mapped Token (USDM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. USDM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

USD Mapped Token (USDM) Satın Alma

Nasıl USD Mapped Token satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım USD Mapped Token Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

USDM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USDM / VND
26.186,0565
1 USDM / AUD
A$1,532454
1 USDM / GBP
0,746325
1 USDM / EUR
0,855786
1 USDM / USD
$0,9951
1 USDM / MYR
RM4,209273
1 USDM / TRY
40,480668
1 USDM / JPY
¥146,2797
1 USDM / ARS
ARS$1.344,728385
1 USDM / RUB
79,160205
1 USDM / INR
86,742867
1 USDM / IDR
Rp16.313,112144
1 USDM / KRW
1.378,253304
1 USDM / PHP
57,297858
1 USDM / EGP
￡E.47,705094
1 USDM / BRL
R$5,502903
1 USDM / CAD
C$1,363287
1 USDM / BDT
120,128472
1 USDM / NGN
1.505,437035
1 USDM / UAH
41,067777
1 USDM / VES
Bs122,3973
1 USDM / CLP
$965,247
1 USDM / PKR
Rs278,817069
1 USDM / KZT
533,27409
1 USDM / THB
฿32,300946
1 USDM / TWD
NT$29,723637
1 USDM / AED
د.إ3,652017
1 USDM / CHF
Fr0,79608
1 USDM / HKD
HK$7,801584
1 USDM / MAD
.د.م8,995704
1 USDM / MXN
$18,737733
1 USDM / PLN
3,661968
1 USDM / RON
лв4,358538
1 USDM / SEK
kr9,602715
1 USDM / BGN
лв1,671768
1 USDM / HUF
Ft342,423861
1 USDM / CZK
21,125973
1 USDM / KWD
د.ك0,3015153
1 USDM / ILS
3,393291

USD Mapped Token Kaynağı

USD Mapped Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi USD Mapped Token Websitesi
Blok Gezgini

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