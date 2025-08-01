VAIOT (VAI) Nedir?

2018 yılında kurulan VAIOT, Malta'da (AB) Sanal Finansal Varlıklar düzenleyici çerçevesi kapsamında (2020'den beri) kurulan ilk şirkettir. Hizmetlere dijital olarak erişmenin ve yasal sözleşmeleri güvenli bir şekilde sonuçlandırmanın yeni yollarını oluşturmak için B2B, B2C ve C2C amaçları için bir blok zinciri tabanlı AI Asistanları portföyü geliştirerek yapay zeka ve blok zincirini birleştirir. Open AI'nin GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google'ın AI özellikleri ve kendi AI algoritmaları üzerine inşa edilen VAIOT, AI Sözleşme Asistanı ve Akıllı Sözleşmeler adı verilen bir dizi teknoloji aracılığıyla blok zinciri teknolojisinin daha geniş bir şekilde benimsenmesine izin vermek için yapay zekayı kullanır. IBM ile iş birliği yapmış ve Grant Thornton ve DAO Maker gibi şirketlerle ortaklık kurmuştur.

VAIOT, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, VAIOT yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- VAI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda VAIOT hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, VAIOT satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

VAIOT Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, VAIOT, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte VAI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen VAIOT fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

VAIOT Fiyat Geçmişi

VAI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak VAI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen VAIOT fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

VAIOT (VAI) Token Ekonomisi

VAIOT (VAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

VAIOT (VAI) Satın Alma

Nasıl VAIOT satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım VAIOT Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

VAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VAI / VND ₫ 848,65875 1 VAI / AUD A$ 0,049665 1 VAI / GBP ￡ 0,0241875 1 VAI / EUR € 0,027735 1 VAI / USD $ 0,03225 1 VAI / MYR RM 0,1364175 1 VAI / TRY ₺ 1,31193 1 VAI / JPY ¥ 4,74075 1 VAI / ARS ARS$ 43,5810375 1 VAI / RUB ₽ 2,56581 1 VAI / INR ₹ 2,8112325 1 VAI / IDR Rp 528,68844 1 VAI / KRW ₩ 44,66754 1 VAI / PHP ₱ 1,856955 1 VAI / EGP ￡E. 1,546065 1 VAI / BRL R$ 0,1783425 1 VAI / CAD C$ 0,0441825 1 VAI / BDT ৳ 3,89322 1 VAI / NGN ₦ 48,7894125 1 VAI / UAH ₴ 1,3309575 1 VAI / VES Bs 3,96675 1 VAI / CLP $ 31,2825 1 VAI / PKR Rs 9,0361275 1 VAI / KZT ₸ 17,282775 1 VAI / THB ฿ 1,046835 1 VAI / TWD NT$ 0,9633075 1 VAI / AED د.إ 0,1183575 1 VAI / CHF Fr 0,0258 1 VAI / HKD HK$ 0,25284 1 VAI / MAD .د.م 0,29154 1 VAI / MXN $ 0,6072675 1 VAI / PLN zł 0,11868 1 VAI / RON лв 0,141255 1 VAI / SEK kr 0,311535 1 VAI / BGN лв 0,05418 1 VAI / HUF Ft 11,0936775 1 VAI / CZK Kč 0,6846675 1 VAI / KWD د.ك 0,00977175 1 VAI / ILS ₪ 0,1099725

VAIOT Kaynağı

VAIOT hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: VAIOT Hakkında Diğer Sorular Bugünkü VAIOT (VAI) fiyatı nedir? Canlı VAIOT (VAI) fiyatı, 0,03225 USD . VAIOT (VAI) varlığının piyasa değeri nedir? VAIOT varlığının mevcut piyasa değeri, $ 12,40M USD . Mevcut VAI arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0,03225 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. VAIOT (VAI) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut VAIOT (VAI) arzı, 384,35M USD . VAIOT (VAI) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-08-04 tarihi itibarıyla, en yüksek VAIOT (VAI) fiyatı, 0,476 USD . VAIOT (VAI) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? VAIOT (VAI) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 105,85K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.