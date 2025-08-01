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VAIOT Fiyatı(VAI)

VAIOT (VAI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,03225
$0,03225$0,03225
+%1,571D
USD

VAI Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

VAIOT (VAI), şu anda 0,03225 USD fiyatından işlem görmektedir ve 12,40M USD piyasa değerine sahiptir. VAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

VAIOT Ana Piyasa Performansı:

$ 105,85K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,57
VAIOT 24 saatlik fiyat değişimi
384,35M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki VAI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, VAI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

VAI Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için VAIOT fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0004985+%1,57
30 Gün$ +0,00532+%19,75
60 Gün$ +0,00123+%3,96
90 Gün$ -0,00085-%2,57
Bugünkü VAIOT Fiyatı Değişimi

Bugün, VAI, $ +0,0004985 (+%1,57) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

VAIOT 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00532 (+%19,75) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

VAIOT 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, VAI değişimi $ +0,00123 (+%3,96) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

VAIOT 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00085 (-%2,57) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

VAI Fiyat Bilgisi

En güncel VAIOT fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,02587
$ 0,02587$ 0,02587

$ 0,033
$ 0,033$ 0,033

$ 0,476
$ 0,476$ 0,476

-%0,07

+%1,57

-%10,12

VAI Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 12,40M
$ 12,40M$ 12,40M

$ 105,85K
$ 105,85K$ 105,85K

384,35M
384,35M 384,35M

VAIOT (VAI) Nedir?

2018 yılında kurulan VAIOT, Malta'da (AB) Sanal Finansal Varlıklar düzenleyici çerçevesi kapsamında (2020'den beri) kurulan ilk şirkettir. Hizmetlere dijital olarak erişmenin ve yasal sözleşmeleri güvenli bir şekilde sonuçlandırmanın yeni yollarını oluşturmak için B2B, B2C ve C2C amaçları için bir blok zinciri tabanlı AI Asistanları portföyü geliştirerek yapay zeka ve blok zincirini birleştirir. Open AI'nin GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google'ın AI özellikleri ve kendi AI algoritmaları üzerine inşa edilen VAIOT, AI Sözleşme Asistanı ve Akıllı Sözleşmeler adı verilen bir dizi teknoloji aracılığıyla blok zinciri teknolojisinin daha geniş bir şekilde benimsenmesine izin vermek için yapay zekayı kullanır. IBM ile iş birliği yapmış ve Grant Thornton ve DAO Maker gibi şirketlerle ortaklık kurmuştur.

VAIOT, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, VAIOT yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- VAI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda VAIOT hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, VAIOT satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

VAIOT Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, VAIOT, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte VAI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen VAIOT fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

VAIOT Fiyat Geçmişi

VAI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak VAI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen VAIOT fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

VAIOT (VAI) Token Ekonomisi

VAIOT (VAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

VAIOT (VAI) Satın Alma

Nasıl VAIOT satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım VAIOT Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

VAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VAI / VND
848,65875
1 VAI / AUD
A$0,049665
1 VAI / GBP
0,0241875
1 VAI / EUR
0,027735
1 VAI / USD
$0,03225
1 VAI / MYR
RM0,1364175
1 VAI / TRY
1,31193
1 VAI / JPY
¥4,74075
1 VAI / ARS
ARS$43,5810375
1 VAI / RUB
2,56581
1 VAI / INR
2,8112325
1 VAI / IDR
Rp528,68844
1 VAI / KRW
44,66754
1 VAI / PHP
1,856955
1 VAI / EGP
￡E.1,546065
1 VAI / BRL
R$0,1783425
1 VAI / CAD
C$0,0441825
1 VAI / BDT
3,89322
1 VAI / NGN
48,7894125
1 VAI / UAH
1,3309575
1 VAI / VES
Bs3,96675
1 VAI / CLP
$31,2825
1 VAI / PKR
Rs9,0361275
1 VAI / KZT
17,282775
1 VAI / THB
฿1,046835
1 VAI / TWD
NT$0,9633075
1 VAI / AED
د.إ0,1183575
1 VAI / CHF
Fr0,0258
1 VAI / HKD
HK$0,25284
1 VAI / MAD
.د.م0,29154
1 VAI / MXN
$0,6072675
1 VAI / PLN
0,11868
1 VAI / RON
лв0,141255
1 VAI / SEK
kr0,311535
1 VAI / BGN
лв0,05418
1 VAI / HUF
Ft11,0936775
1 VAI / CZK
0,6846675
1 VAI / KWD
د.ك0,00977175
1 VAI / ILS
0,1099725

VAIOT Kaynağı

VAIOT hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi VAIOT Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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VAI
VAI
USD
USD

1 VAI = 0,03225 USD

Al-Sat

VAIUSDT
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+%24,51

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