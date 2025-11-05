BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı VMS Classic fiyatı 2262.59 USD. VMC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. VMC fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı VMS Classic fiyatı 2262.59 USD. VMC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. VMC fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

VMC Hakkında Daha Fazla Bilgi

VMC Fiyat Bilgileri

VMC Nedir

VMC Whitepaper

VMC Resmi Websitesi

VMC Token Ekonomisi

VMC Fiyat Tahmini

VMC Fiyat Geçmişi

VMC Satın Alma Kılavuzu

VMC / İtibari Para Dönüştürücüsü

VMC Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

VMS Classic Logosu

VMS Classic Fiyatı(VMC)

1 VMC / USD Canlı Fiyatı:

$2.262,59
$2.262,59$2.262,59
-%5,081D
USD
VMS Classic (VMC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:38:35 (UTC+8)

VMS Classic (VMC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 2.000
$ 2.000$ 2.000
24 sa Düşük
$ 2.402,91
$ 2.402,91$ 2.402,91
24 sa Yüksek

$ 2.000
$ 2.000$ 2.000

$ 2.402,91
$ 2.402,91$ 2.402,91

$ 2.462,193012754652
$ 2.462,193012754652$ 2.462,193012754652

$ 224,72258453173268
$ 224,72258453173268$ 224,72258453173268

+%1,67

-%5,08

-%6,65

-%6,65

VMS Classic (VMC) canlı fiyatı $ 2.262,59. VMC, son 24 saat içinde en düşük $ 2.000 ve en yüksek $ 2.402,91 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VMC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2.462,193012754652, en düşük fiyatı ise $ 224,72258453173268 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VMC son bir saatte +%1,67 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,08 ve son 7 günde -%6,65 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

VMS Classic (VMC) Piyasa Bilgileri

No.3841

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 9,11K
$ 9,11K$ 9,11K

$ 1,13T
$ 1,13T$ 1,13T

0,00
0,00 0,00

500.000.000
500.000.000 500.000.000

500.000.000
500.000.000 500.000.000

%0,00

ETH

Şu anki VMS Classic piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 9,11K. Dolaşımdaki VMC arzı 0,00 olup, toplam arzı 500000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,13T.

VMS Classic (VMC) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için VMS Classic fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -121,091-%5,08
30 Gün$ +1.262,59+%126,25
60 Gün$ +1.262,59+%126,25
90 Gün$ +1.262,59+%126,25
Bugünkü VMS Classic Fiyatı Değişimi

Bugün, VMC, $ -121,091 (-%5,08) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

VMS Classic 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +1.262,59 (+%126,25) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

VMS Classic 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, VMC değişimi $ +1.262,59 (+%126,25) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

VMS Classic 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +1.262,59 (+%126,25) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

VMS Classic (VMC) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

VMS Classic Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

VMS Classic (VMC) Nedir?

VMC is an abbreviation for Vehicle Mining Classic. It can also be interpreted as VMS Mining Car or Victoria Mining Car. Vehicle refers to all means of transportation with an engine, and the technology of connecting the surplus energy generated by the vehicle to a mining computer has been proven and has been registered for Korean and US patents, and has also obtained the KC certification mark in Korea. Worldwide patent applications are also under review, and a mining car called GPU+ASIC=VMC is also expected to be released in the future.

VMS Classic, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, VMS Classic yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- VMC staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda VMS Classic hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, VMS Classic satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

VMS Classic Fiyat Tahmini (USD)

VMS Classic (VMC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? VMS Classic (VMC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak VMS Classic için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

VMS Classic fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VMS Classic (VMC) Token Ekonomisi

VMS Classic (VMC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VMC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

VMS Classic (VMC) Satın Alma

Nasıl VMS Classic satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım VMS Classic Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

VMC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VMS Classic(VMC) / VND
59.540.055,85
1 VMS Classic(VMC) / AUD
A$3.461,7627
1 VMS Classic(VMC) / GBP
1.719,5684
1 VMS Classic(VMC) / EUR
1.968,4533
1 VMS Classic(VMC) / USD
$2.262,59
1 VMS Classic(VMC) / MYR
RM9.480,2521
1 VMS Classic(VMC) / TRY
95.209,7872
1 VMS Classic(VMC) / JPY
¥346.176,27
1 VMS Classic(VMC) / ARS
ARS$3.298.222,6948
1 VMS Classic(VMC) / RUB
183.247,1641
1 VMS Classic(VMC) / INR
200.759,6107
1 VMS Classic(VMC) / IDR
Rp37.709.818,2494
1 VMS Classic(VMC) / PHP
133.176,0474
1 VMS Classic(VMC) / EGP
￡E.107.133,6365
1 VMS Classic(VMC) / BRL
R$12.195,3601
1 VMS Classic(VMC) / CAD
C$3.190,2519
1 VMS Classic(VMC) / BDT
275.809,721
1 VMS Classic(VMC) / NGN
3.264.917,37
1 VMS Classic(VMC) / COP
$8.735.859,99
1 VMS Classic(VMC) / ZAR
R.39.572,6991
1 VMS Classic(VMC) / UAH
95.209,7872
1 VMS Classic(VMC) / TZS
T.Sh.5.572.872,2995
1 VMS Classic(VMC) / VES
Bs504.557,57
1 VMS Classic(VMC) / CLP
$2.140.410,14
1 VMS Classic(VMC) / PKR
Rs639.679,4448
1 VMS Classic(VMC) / KZT
1.185.823,419
1 VMS Classic(VMC) / THB
฿73.602,0527
1 VMS Classic(VMC) / TWD
NT$69.959,2828
1 VMS Classic(VMC) / AED
د.إ8.303,7053
1 VMS Classic(VMC) / CHF
Fr1.810,072
1 VMS Classic(VMC) / HKD
HK$17.580,3243
1 VMS Classic(VMC) / AMD
֏865.553,8045
1 VMS Classic(VMC) / MAD
.د.م21.064,7129
1 VMS Classic(VMC) / MXN
$42.265,1812
1 VMS Classic(VMC) / SAR
ريال8.484,7125
1 VMS Classic(VMC) / ETB
Br346.063,1405
1 VMS Classic(VMC) / KES
KSh292.304,0021
1 VMS Classic(VMC) / JOD
د.أ1.604,17631
1 VMS Classic(VMC) / PLN
8.371,583
1 VMS Classic(VMC) / RON
лв10.000,6478
1 VMS Classic(VMC) / SEK
kr21.652,9863
1 VMS Classic(VMC) / BGN
лв3.846,403
1 VMS Classic(VMC) / HUF
Ft764.642,2905
1 VMS Classic(VMC) / CZK
48.034,7857
1 VMS Classic(VMC) / KWD
د.ك694,61513
1 VMS Classic(VMC) / ILS
7.376,0434
1 VMS Classic(VMC) / BOB
Bs15.634,4969
1 VMS Classic(VMC) / AZN
3.846,403
1 VMS Classic(VMC) / TJS
SM20.861,0798
1 VMS Classic(VMC) / GEL
6.154,2448
1 VMS Classic(VMC) / AOA
Kz2.071.966,7925
1 VMS Classic(VMC) / BHD
.د.ب850,73384
1 VMS Classic(VMC) / BMD
$2.262,59
1 VMS Classic(VMC) / DKK
kr14.684,2091
1 VMS Classic(VMC) / HNL
L59.596,6206
1 VMS Classic(VMC) / MUR
104.124,3918
1 VMS Classic(VMC) / NAD
$39.346,4401
1 VMS Classic(VMC) / NOK
kr23.078,418
1 VMS Classic(VMC) / NZD
$3.982,1584
1 VMS Classic(VMC) / PAB
B/.2.262,59
1 VMS Classic(VMC) / PGK
K9.616,0075
1 VMS Classic(VMC) / QAR
ر.ق8.235,8276
1 VMS Classic(VMC) / RSD
дин.230.784,18
1 VMS Classic(VMC) / UZS
soʻm26.935.590,9284
1 VMS Classic(VMC) / ALL
L190.306,4449
1 VMS Classic(VMC) / ANG
ƒ4.050,0361
1 VMS Classic(VMC) / AWG
ƒ4.050,0361
1 VMS Classic(VMC) / BBD
$4.525,18
1 VMS Classic(VMC) / BAM
KM3.846,403
1 VMS Classic(VMC) / BIF
Fr6.672.377,91
1 VMS Classic(VMC) / BND
$2.941,367
1 VMS Classic(VMC) / BSD
$2.262,59
1 VMS Classic(VMC) / JMD
$363.213,5727
1 VMS Classic(VMC) / KHR
9.086.697,1954
1 VMS Classic(VMC) / KMF
Fr963.863,34
1 VMS Classic(VMC) / LAK
49.186.738,1467
1 VMS Classic(VMC) / LKR
රු689.592,1802
1 VMS Classic(VMC) / MDL
L38.328,2746
1 VMS Classic(VMC) / MGA
Ar10.191.836,655
1 VMS Classic(VMC) / MOP
P18.100,72
1 VMS Classic(VMC) / MVR
34.843,886
1 VMS Classic(VMC) / MWK
MK3.928.105,1249
1 VMS Classic(VMC) / MZN
MT144.692,6305
1 VMS Classic(VMC) / NPR
रु320.971,0174
1 VMS Classic(VMC) / PYG
16.046.288,28
1 VMS Classic(VMC) / RWF
Fr3.283.018,09
1 VMS Classic(VMC) / SBD
$18.621,1157
1 VMS Classic(VMC) / SCR
32.536,0442
1 VMS Classic(VMC) / SRD
$87.109,715
1 VMS Classic(VMC) / SVC
$19.797,6625
1 VMS Classic(VMC) / SZL
L39.369,066
1 VMS Classic(VMC) / TMT
m7.941,6909
1 VMS Classic(VMC) / TND
د.ت6.647,48942
1 VMS Classic(VMC) / TTD
$15.340,3602
1 VMS Classic(VMC) / UGX
Sh7.882.863,56
1 VMS Classic(VMC) / XAF
Fr1.289.676,3
1 VMS Classic(VMC) / XCD
$6.108,993
1 VMS Classic(VMC) / XOF
Fr1.289.676,3
1 VMS Classic(VMC) / XPF
Fr233.046,77
1 VMS Classic(VMC) / BWP
P30.544,965
1 VMS Classic(VMC) / BZD
$4.547,8059
1 VMS Classic(VMC) / CVE
$217.502,7767
1 VMS Classic(VMC) / DJF
Fr400.478,43
1 VMS Classic(VMC) / DOP
$145.394,0334
1 VMS Classic(VMC) / DZD
د.ج295.946,772
1 VMS Classic(VMC) / FJD
$5.158,7052
1 VMS Classic(VMC) / GNF
Fr19.673.220,05
1 VMS Classic(VMC) / GTQ
Q17.331,4394
1 VMS Classic(VMC) / GYD
$473.333,828
1 VMS Classic(VMC) / ISK
kr287.348,93

VMS Classic Kaynağı

VMS Classic hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi VMS Classic Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: VMS Classic Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü VMS Classic (VMC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VMC fiyatı, 2.262,59 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VMC / USD güncel fiyatı nedir?
VMC / USD güncel fiyatı $ 2.262,59. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
VMS Classic varlığının piyasa değeri nedir?
VMC piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VMC arzı nedir?
Dolaşımdaki VMC arzı, 0,00 USD.
VMC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VMC, ATH fiyatı olan 2.462,193012754652 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VMC fiyatı (ATL) nedir?
VMC, ATL fiyatı olan 224,72258453173268 USD değerine düştü.
VMC işlem hacmi nedir?
VMC için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 9,11K USD.
VMC bu yıl daha da yükselir mi?
VMC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VMC fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:38:35 (UTC+8)

VMS Classic (VMC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

VMC / USD Hesaplayıcı

Miktar

VMC
VMC
USD
USD

1 VMC = 2.262,59 USD

VMC Al-Sat

VMC/USDT
$2.262,59
$2.262,59$2.262,59
-%5,08

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.902,50
$101.902,50$101.902,50

-%1,23

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.337,43
$3.337,43$3.337,43

-%4,84

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,68
$157,68$157,68

-%2,35

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

-%0,02

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2522
$2,2522$2,2522

-%1,31

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.902,50
$101.902,50$101.902,50

-%1,23

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.337,43
$3.337,43$3.337,43

-%4,84

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,68
$157,68$157,68

-%2,35

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2522
$2,2522$2,2522

-%1,31

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16528
$0,16528$0,16528

+%0,82

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,25633
$0,25633$0,25633

+%1.570,99

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,1998
$1,1998$1,1998

+%699,86

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000294
$0,0000000000000000000000000294$0,0000000000000000000000000294

+%326,08

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000035390
$0,0000000035390$0,0000000035390

+%152,74

DEGENFI Logosu

DEGENFI

DEGENFI

$0,000000000235
$0,000000000235$0,000000000235

+%173,25