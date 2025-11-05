VMS Classic (VMC) Nedir?

VMC is an abbreviation for Vehicle Mining Classic. It can also be interpreted as VMS Mining Car or Victoria Mining Car. Vehicle refers to all means of transportation with an engine, and the technology of connecting the surplus energy generated by the vehicle to a mining computer has been proven and has been registered for Korean and US patents, and has also obtained the KC certification mark in Korea. Worldwide patent applications are also under review, and a mining car called GPU+ASIC=VMC is also expected to be released in the future.

VMS Classic, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, VMS Classic yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



VMS Classic (VMC) Token Ekonomisi

VMS Classic (VMC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VMC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: VMS Classic Hakkında Diğer Sorular Bugünkü VMS Classic (VMC) fiyatı nedir? USD biriminden canlı VMC fiyatı, 2.262,59 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir. VMC / USD güncel fiyatı nedir? $ 2.262,59 . Doğru token dönüşümü için VMC / USD güncel fiyatı. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü 'ye göz atın. VMS Classic varlığının piyasa değeri nedir? VMC piyasa değeri $ 0,00 USD . Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır. Dolaşımdaki VMC arzı nedir? Dolaşımdaki VMC arzı, 0,00 USD . VMC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir? VMC, ATH fiyatı olan 2.462,193012754652 USD değerine yükseldi. Tüm zamanların en düşük VMC fiyatı (ATL) nedir? VMC, ATL fiyatı olan 224,72258453173268 USD değerine düştü. VMC işlem hacmi nedir? VMC için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 9,11K USD . VMC bu yıl daha da yükselir mi? VMC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VMC fiyat tahminine göz atın.

