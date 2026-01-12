BorsaDEX+
VOOI Hakkında Daha Fazla Bilgi

VOOI Fiyat Bilgileri

VOOI Nedir

VOOI Whitepaper

VOOI Resmi Websitesi

VOOI Token Ekonomisi

VOOI Fiyat Tahmini

VOOI Fiyat Geçmişi

VOOI Satın Alma Kılavuzu

VOOI / İtibari Para Dönüştürücüsü

VOOI Spot

VOOI USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

VOOI (VOOI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-12 23:20:00 (UTC+8)

Bugünkü VOOI Fiyatı

Bugünkü VOOI (VOOI) fiyatı $ 0,01585 olup, son 24 saatte % 10,29 değişim gösterdi. Mevcut VOOI / USD dönüşüm oranı VOOI başına $ 0,01585 şeklindedir.

VOOI, şu anda piyasa değeri açısından $ 3,87M ile 1397. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 244,21M VOOI şeklindedir. Son 24 saat içinde VOOI, $ 0,01549 (en düşük) ile $ 0,0203 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,20353749608174407 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,014058813387254713 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VOOI, son bir saatte -%2,11 ve son 7 günde -%19,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 286,63K seviyesine ulaştı.

VOOI (VOOI) Piyasa Bilgileri

$ 3,87M
%24,42

ETH

Şu anki VOOI piyasa değeri $ 3,87M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 286,63K. Dolaşımdaki VOOI arzı 244,21M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,85M.

VOOI Fiyat Geçmişi USD

24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%2,11

-%10,29

-%19,87

-%19,87

VOOI (VOOI) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için VOOI fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,001818-%10,29
30 Gün$ -0,03415-%68,30
60 Gün$ -0,03415-%68,30
90 Gün$ -0,03415-%68,30
Bugünkü VOOI Fiyatı Değişimi

Bugün, VOOI, $ -0,001818 (-%10,29) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

VOOI 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,03415 (-%68,30) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

VOOI 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, VOOI değişimi $ -0,03415 (-%68,30) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

VOOI 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,03415 (-%68,30) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

VOOI (VOOI) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

VOOI Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

VOOI için Fiyat Tahmini

2030 için VOOI (VOOI) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, VOOI için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için VOOI (VOOI) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında VOOI fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

VOOI varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? VOOI Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, VOOI varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl VOOI Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

VOOI ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de VOOI satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, VOOI satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra VOOI anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
VOOI (VOOI) Satın Alma Kılavuzu

VOOI ile Neler Yapabilirsiniz

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

VOOI (VOOI) Nedir?

VOOI is a DeFi super-app that aggregates perps, spot, and yield markets into a unified, intuitive interface. By leveraging chain abstraction, VOOI eliminates barriers like bridges, gas fees, and network switches, allowing users to trade, invest, and stake across multiple chains with a single balance. VOOI also acts as an advanced perp DEX aggregation service by providing access to both pool and CLOB-based DEXs.

VOOI Kaynağı

VOOI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi VOOI Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: VOOI Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-12 23:20:00 (UTC+8)

VOOI Öne Çıkan Haberler

Bitget – (VOOI): Đơn giản hóa giao dịch đòn bẩy xuyên chuỗi

Bitget – (VOOI): Đơn giản hóa giao dịch đòn bẩy xuyên chuỗi

December 22, 2025
VOOI Goes Cross-Chain via Chainlink CCIP, Unlocking Native Transfers Across 3 Major Blockchains

VOOI Goes Cross-Chain via Chainlink CCIP, Unlocking Native Transfers Across 3 Major Blockchains

December 30, 2025
YZi Labs-backed DEX VOOI adopts Chainlink’s cross-chain token standard for secure transfers

YZi Labs-backed DEX VOOI adopts Chainlink’s cross-chain token standard for secure transfers

December 31, 2025
Daha Fazla Görüntüle

VOOI Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

