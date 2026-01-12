Bugünkü VOOI Fiyatı

Bugünkü VOOI (VOOI) fiyatı $ 0,01585 olup, son 24 saatte % 10,29 değişim gösterdi. Mevcut VOOI / USD dönüşüm oranı VOOI başına $ 0,01585 şeklindedir.

VOOI, şu anda piyasa değeri açısından $ 3,87M ile 1397. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 244,21M VOOI şeklindedir. Son 24 saat içinde VOOI, $ 0,01549 (en düşük) ile $ 0,0203 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,20353749608174407 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,014058813387254713 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VOOI, son bir saatte -%2,11 ve son 7 günde -%19,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 286,63K seviyesine ulaştı.

VOOI (VOOI) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1397 Piyasa Değeri $ 3,87M$ 3,87M $ 3,87M Hacim (24 Sa) $ 286,63K$ 286,63K $ 286,63K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,85M$ 15,85M $ 15,85M Dolaşım Arzı 244,21M 244,21M 244,21M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %24,42 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

