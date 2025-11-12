Bugünkü VPay by Virtuals Fiyatı

Bugünkü VPay by Virtuals (VPAY) fiyatı $ 0,010622 olup, son 24 saatte % 12,49 değişim gösterdi. Mevcut VPAY / USD dönüşüm oranı VPAY başına $ 0,010622 şeklindedir.

VPay by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3807. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 VPAY şeklindedir. Son 24 saat içinde VPAY, $ 0,01 (en düşük) ile $ 0,012859 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,026709583152060137 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,006989837856703435 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VPAY, son bir saatte +%3,95 ve son 7 günde +%5,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 53,92K seviyesine ulaştı.

VPay by Virtuals (VPAY) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3807 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 53,92K$ 53,92K $ 53,92K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,62M$ 10,62M $ 10,62M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki VPay by Virtuals piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53,92K. Dolaşımdaki VPAY arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,62M.