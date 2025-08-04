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WhiteBIT Token Fiyatı(WBT)

WhiteBIT Token (WBT) Canlı Fiyat Grafiği

$42,644
$42,644$42,644
+%0,991D
USD

WBT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

WhiteBIT Token (WBT), şu anda 42,651 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. WBT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

WhiteBIT Token Ana Piyasa Performansı:

$ 3,75M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,99
WhiteBIT Token 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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WBT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için WhiteBIT Token fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,41804+%0,99
30 Gün$ -2,155-%4,81
60 Gün$ +11,377+%36,37
90 Gün$ +14,254+%50,19
Bugünkü WhiteBIT Token Fiyatı Değişimi

Bugün, WBT, $ +0,41804 (+%0,99) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

WhiteBIT Token 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -2,155 (-%4,81) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

WhiteBIT Token 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, WBT değişimi $ +11,377 (+%36,37) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

WhiteBIT Token 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +14,254 (+%50,19) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

WBT Fiyat Bilgisi

En güncel WhiteBIT Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 41,846
$ 41,846$ 41,846

$ 42,725
$ 42,725$ 42,725

$ 56,494
$ 56,494$ 56,494

-%0,04

+%0,99

-%4,20

WBT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 3,75M
$ 3,75M$ 3,75M

0,00
0,00 0,00

WhiteBIT Token (WBT) Nedir?

WBT, Avrupa'nın en büyük kripto para borsası WhiteBIT'in fayda tokenidir. Platform 2018'de kurulmuştur ve şimdiden dünya çapında 3 milyondan fazla kullanıcısı olan önde gelen kripto borsalarından biri haline gelmiştir. WhiteBIT'in amacı, en etkili alım satım ve stake araçlarını en uygun koşullarda uygulayarak blok zincir teknolojilerinin toplu olarak benimsenmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır. WhiteBIT'te, spot ve marjin alım satımı için en popüler ve verimli alım satım emirleri, marjin ve sürekli Bitcoin vadeli alım satım işlemlerinde 20 kata kadar kaldıraç, benzersiz düzenli gelir araçları, bir referans programı ve piyasadaki en düşük işlem ücretleri, mevcut olan avantajlarından yalnızca bir kısmını oluşturur.

WhiteBIT Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, WhiteBIT Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- WBT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda WhiteBIT Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, WhiteBIT Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

WhiteBIT Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, WhiteBIT Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte WBT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen WhiteBIT Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

WhiteBIT Token Fiyat Geçmişi

WBT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak WBT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen WhiteBIT Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

WhiteBIT Token (WBT) Token Ekonomisi

WhiteBIT Token (WBT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WBT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

WhiteBIT Token (WBT) Satın Alma

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WBT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WBT / VND
1.122.361,065
1 WBT / AUD
A$65,68254
1 WBT / GBP
31,98825
1 WBT / EUR
36,67986
1 WBT / USD
$42,651
1 WBT / MYR
RM180,41373
1 WBT / TRY
1.734,61617
1 WBT / JPY
¥6.269,697
1 WBT / ARS
ARS$58.186,62675
1 WBT / RUB
3.412,08
1 WBT / INR
3.736,2276
1 WBT / IDR
Rp699.196,60944
1 WBT / KRW
59.073,34104
1 WBT / PHP
2.450,72646
1 WBT / EGP
￡E.2.070,27954
1 WBT / BRL
R$238,41909
1 WBT / CAD
C$58,43187
1 WBT / BDT
5.148,82872
1 WBT / NGN
64.720,75995
1 WBT / UAH
1.759,35375
1 WBT / VES
Bs5.246,073
1 WBT / CLP
$40.987,611
1 WBT / PKR
Rs11.943,55953
1 WBT / KZT
22.856,6709
1 WBT / THB
฿1.385,73099
1 WBT / TWD
NT$1.274,83839
1 WBT / AED
د.إ156,52917
1 WBT / CHF
Fr34,1208
1 WBT / HKD
HK$334,38384
1 WBT / MAD
.د.م385,13853
1 WBT / MXN
$805,25088
1 WBT / PLN
157,38219
1 WBT / RON
лв187,23789
1 WBT / SEK
kr412,86168
1 WBT / BGN
лв72,08019
1 WBT / HUF
Ft14.701,7997
1 WBT / CZK
906,76026
1 WBT / KWD
د.ك13,008555
1 WBT / ILS
145,43991

WhiteBIT Token Kaynağı

WhiteBIT Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi WhiteBIT Token Websitesi
Blok Gezgini

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1 WBT = 42,651 USD

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$42,651
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