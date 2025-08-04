WhiteBIT Token (WBT) Nedir?

WBT, Avrupa'nın en büyük kripto para borsası WhiteBIT'in fayda tokenidir. Platform 2018'de kurulmuştur ve şimdiden dünya çapında 3 milyondan fazla kullanıcısı olan önde gelen kripto borsalarından biri haline gelmiştir. WhiteBIT'in amacı, en etkili alım satım ve stake araçlarını en uygun koşullarda uygulayarak blok zincir teknolojilerinin toplu olarak benimsenmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır. WhiteBIT'te, spot ve marjin alım satımı için en popüler ve verimli alım satım emirleri, marjin ve sürekli Bitcoin vadeli alım satım işlemlerinde 20 kata kadar kaldıraç, benzersiz düzenli gelir araçları, bir referans programı ve piyasadaki en düşük işlem ücretleri, mevcut olan avantajlarından yalnızca bir kısmını oluşturur.

WhiteBIT Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, WhiteBIT Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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WhiteBIT Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, WhiteBIT Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte WBT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen WhiteBIT Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

WhiteBIT Token Fiyat Geçmişi

WBT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak WBT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen WhiteBIT Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

WhiteBIT Token (WBT) Token Ekonomisi

WhiteBIT Token (WBT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WBT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

WhiteBIT Token (WBT) Satın Alma

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WBT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WBT / VND ₫ 1.122.361,065 1 WBT / AUD A$ 65,68254 1 WBT / GBP ￡ 31,98825 1 WBT / EUR € 36,67986 1 WBT / USD $ 42,651 1 WBT / MYR RM 180,41373 1 WBT / TRY ₺ 1.734,61617 1 WBT / JPY ¥ 6.269,697 1 WBT / ARS ARS$ 58.186,62675 1 WBT / RUB ₽ 3.412,08 1 WBT / INR ₹ 3.736,2276 1 WBT / IDR Rp 699.196,60944 1 WBT / KRW ₩ 59.073,34104 1 WBT / PHP ₱ 2.450,72646 1 WBT / EGP ￡E. 2.070,27954 1 WBT / BRL R$ 238,41909 1 WBT / CAD C$ 58,43187 1 WBT / BDT ৳ 5.148,82872 1 WBT / NGN ₦ 64.720,75995 1 WBT / UAH ₴ 1.759,35375 1 WBT / VES Bs 5.246,073 1 WBT / CLP $ 40.987,611 1 WBT / PKR Rs 11.943,55953 1 WBT / KZT ₸ 22.856,6709 1 WBT / THB ฿ 1.385,73099 1 WBT / TWD NT$ 1.274,83839 1 WBT / AED د.إ 156,52917 1 WBT / CHF Fr 34,1208 1 WBT / HKD HK$ 334,38384 1 WBT / MAD .د.م 385,13853 1 WBT / MXN $ 805,25088 1 WBT / PLN zł 157,38219 1 WBT / RON лв 187,23789 1 WBT / SEK kr 412,86168 1 WBT / BGN лв 72,08019 1 WBT / HUF Ft 14.701,7997 1 WBT / CZK Kč 906,76026 1 WBT / KWD د.ك 13,008555 1 WBT / ILS ₪ 145,43991

WhiteBIT Token Kaynağı

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