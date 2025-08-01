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Wrapped BTC Fiyatı(WBTC)

Wrapped BTC (WBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$114.505,59
$114.505,59$114.505,59
+%0,671D
USD

WBTC Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Wrapped BTC (WBTC), şu anda 114.505,61 USD fiyatından işlem görmektedir ve 14,54B USD piyasa değerine sahiptir. WBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped BTC Ana Piyasa Performansı:

$ 3,88M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,67
Wrapped BTC 24 saatlik fiyat değişimi
127,02K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WBTC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WBTC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

WBTC Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Wrapped BTC fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +762,0815+%0,67
30 Gün$ +6.430,75+%5,95
60 Gün$ +9.500,18+%9,04
90 Gün$ +20.097,96+%21,28
Bugünkü Wrapped BTC Fiyatı Değişimi

Bugün, WBTC, $ +762,0815 (+%0,67) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Wrapped BTC 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +6.430,75 (+%5,95) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Wrapped BTC 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, WBTC değişimi $ +9.500,18 (+%9,04) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Wrapped BTC 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +20.097,96 (+%21,28) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

WBTC Fiyat Bilgisi

En güncel Wrapped BTC fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 113.244,22
$ 113.244,22$ 113.244,22

$ 114.899,99
$ 114.899,99$ 114.899,99

$ 122.864,21
$ 122.864,21$ 122.864,21

-%0,05

+%0,67

-%4,05

WBTC Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 14,54B
$ 14,54B$ 14,54B

$ 3,88M
$ 3,88M$ 3,88M

127,02K
127,02K 127,02K

Wrapped BTC (WBTC) Nedir?

Wrapped Bitcoin, Ethereum blok zincirinde Bitcoin'i temsil eden bir ERC-20 tokenidir. Wrapped Bitcoin, Bitcoin transferlerinin Ethereum blok zincirinde daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlar ve BTC'nin Ethereum ekosisteminde kullanılmasının önünü açar.

Wrapped BTC, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Wrapped BTC yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- WBTC staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Wrapped BTC hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Wrapped BTC satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Wrapped BTC Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Wrapped BTC, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte WBTC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Wrapped BTC fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Wrapped BTC Fiyat Geçmişi

WBTC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak WBTC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Wrapped BTC fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Wrapped BTC (WBTC) Token Ekonomisi

Wrapped BTC (WBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Wrapped BTC (WBTC) Satın Alma

Nasıl Wrapped BTC satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Wrapped BTC Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

WBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WBTC / VND
3.013.215.127,15
1 WBTC / AUD
A$176.338,6394
1 WBTC / GBP
85.879,2075
1 WBTC / EUR
98.474,8246
1 WBTC / USD
$114.505,61
1 WBTC / MYR
RM484.358,7303
1 WBTC / TRY
4.658.088,2148
1 WBTC / JPY
¥16.832.324,67
1 WBTC / ARS
ARS$154.737.156,0735
1 WBTC / RUB
9.110.066,3316
1 WBTC / INR
9.981.454,0237
1 WBTC / IDR
Rp1.877.140.847,1984
1 WBTC / KRW
158.594.850,0744
1 WBTC / PHP
6.593.233,0238
1 WBTC / EGP
￡E.5.489.398,9434
1 WBTC / BRL
R$633.216,0233
1 WBTC / CAD
C$156.872,6857
1 WBTC / BDT
13.823.117,2392
1 WBTC / NGN
173.229.812,0885
1 WBTC / UAH
4.725.646,5247
1 WBTC / VES
Bs14.084.190,03
1 WBTC / CLP
$111.070.441,7
1 WBTC / PKR
Rs32.083.326,8659
1 WBTC / KZT
61.363.556,399
1 WBTC / THB
฿3.716.852,1006
1 WBTC / TWD
NT$3.420.282,5707
1 WBTC / AED
د.إ420.235,5887
1 WBTC / CHF
Fr91.604,488
1 WBTC / HKD
HK$897.723,9824
1 WBTC / MAD
.د.م1.035.130,7144
1 WBTC / MXN
$2.156.140,6363
1 WBTC / PLN
421.380,6448
1 WBTC / RON
лв501.534,5718
1 WBTC / SEK
kr1.106.124,1926
1 WBTC / BGN
лв192.369,4248
1 WBTC / HUF
Ft39.388.784,7839
1 WBTC / CZK
2.430.954,1003
1 WBTC / KWD
د.ك34.695,19983
1 WBTC / ILS
390.464,1301

Wrapped BTC Kaynağı

Wrapped BTC hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Wrapped BTC Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

WBTC
WBTC
USD
USD

1 WBTC = 114.505,61 USD

Al-Sat

WBTCUSDT
$114.505,61
$114.505,61$114.505,61
+%1,01

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