Bugünkü canlı Wrapped eETH fiyatı 3.273,84 USD. WEETH piyasa değeri ise 9.240.745.441,5179342352 USD. WEETH / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

$3.273,84
+%2,191D
USD
Wrapped eETH (WEETH) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-12-22 09:29:30 (UTC+8)

Bugünkü Wrapped eETH Fiyatı

Bugünkü Wrapped eETH (WEETH) fiyatı $ 3.273,84 olup, son 24 saatte % 2,19 değişim gösterdi. Mevcut WEETH / USD dönüşüm oranı WEETH başına $ 3.273,84 şeklindedir.

Wrapped eETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 9,24B ile 8790. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,82M WEETH şeklindedir. Son 24 saat içinde WEETH, $ 3.203,66 (en düşük) ile $ 3.275,14 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 5.298,907072826084 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1.500,4746650708223 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WEETH, son bir saatte +%2,19 ve son 7 günde -%1,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 222,06 seviyesine ulaştı.

Wrapped eETH (WEETH) Piyasa Bilgileri

No.8790

$ 9,24B
$ 222,06
$ 9,24B
2,82M
2.822.601,42264678
ETH

Şu anki Wrapped eETH piyasa değeri $ 9,24B olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 222,06. Dolaşımdaki WEETH arzı 2,82M olup, toplam arzı 2822601.42264678. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,24B.

Wrapped eETH Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 3.203,66
24 sa Düşük
$ 3.275,14
24 sa Yüksek

$ 3.203,66
$ 3.275,14
$ 5.298,907072826084
$ 1.500,4746650708223
+%2,19

+%2,19

-%1,67

-%1,67

Wrapped eETH (WEETH) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Wrapped eETH fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +70,1606+%2,19
30 Gün$ +773,84+%30,95
60 Gün$ +773,84+%30,95
90 Gün$ +773,84+%30,95
Bugünkü Wrapped eETH Fiyatı Değişimi

Bugün, WEETH, $ +70,1606 (+%2,19) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Wrapped eETH 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +773,84 (+%30,95) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Wrapped eETH 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, WEETH değişimi $ +773,84 (+%30,95) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Wrapped eETH 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +773,84 (+%30,95) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Wrapped eETH (WEETH) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Wrapped eETH Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Wrapped eETH için Fiyat Tahmini

2030 için Wrapped eETH (WEETH) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WEETH için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Wrapped eETH (WEETH) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Wrapped eETH fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Wrapped eETH (WEETH) Nedir?

weETH is the first native liquid restaking token on Ethereum.

Wrapped eETH Kaynağı

Wrapped eETH hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Wrapped eETH Websitesi
Blok Gezgini

Wrapped eETH Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

