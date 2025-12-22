Bugünkü Wrapped eETH Fiyatı

Bugünkü Wrapped eETH (WEETH) fiyatı $ 3.273,84 olup, son 24 saatte % 2,19 değişim gösterdi. Mevcut WEETH / USD dönüşüm oranı WEETH başına $ 3.273,84 şeklindedir.

Wrapped eETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 9,24B ile 8790. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,82M WEETH şeklindedir. Son 24 saat içinde WEETH, $ 3.203,66 (en düşük) ile $ 3.275,14 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 5.298,907072826084 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1.500,4746650708223 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WEETH, son bir saatte +%2,19 ve son 7 günde -%1,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 222,06 seviyesine ulaştı.

Wrapped eETH (WEETH) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.8790 Piyasa Değeri $ 9,24B Hacim (24 Sa) $ 222,06 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,24B Dolaşım Arzı 2,82M Toplam Arz 2.822.601,42264678 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

