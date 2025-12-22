Wrapped eETH Fiyatı(WEETH)
Bugünkü Wrapped eETH (WEETH) fiyatı $ 3.273,84 olup, son 24 saatte % 2,19 değişim gösterdi. Mevcut WEETH / USD dönüşüm oranı WEETH başına $ 3.273,84 şeklindedir.
Wrapped eETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 9,24B ile 8790. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,82M WEETH şeklindedir. Son 24 saat içinde WEETH, $ 3.203,66 (en düşük) ile $ 3.275,14 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 5.298,907072826084 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1.500,4746650708223 olmuştur.
Kısa vadeli performansta, WEETH, son bir saatte +%2,19 ve son 7 günde -%1,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 222,06 seviyesine ulaştı.
Şu anki Wrapped eETH piyasa değeri $ 9,24B olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 222,06. Dolaşımdaki WEETH arzı 2,82M olup, toplam arzı 2822601.42264678. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,24B.
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Wrapped eETH fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +70,1606
|+%2,19
|30 Gün
|$ +773,84
|+%30,95
|60 Gün
|$ +773,84
|+%30,95
|90 Gün
|$ +773,84
|+%30,95
Bugün, WEETH, $ +70,1606 (+%2,19) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
Son 30 gün içinde, fiyat $ +773,84 (+%30,95) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, WEETH değişimi $ +773,84 (+%30,95) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +773,84 (+%30,95) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
weETH is the first native liquid restaking token on Ethereum.
