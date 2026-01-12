Bugünkü HumidiFi Fiyatı

Bugünkü HumidiFi (WET) fiyatı $ 0,1397 olup, son 24 saatte % 6,49 değişim gösterdi. Mevcut WET / USD dönüşüm oranı WET başına $ 0,1397 şeklindedir.

HumidiFi, şu anda piyasa değeri açısından $ 32,13M ile 564. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 230,00M WET şeklindedir. Son 24 saat içinde WET, $ 0,1377 (en düşük) ile $ 0,152 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,33599245765997376 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,11197689577448172 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WET, son bir saatte +%0,64 ve son 7 günde -%24,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 84,90K seviyesine ulaştı.

HumidiFi (WET) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.564 Piyasa Değeri $ 32,13M$ 32,13M $ 32,13M Hacim (24 Sa) $ 84,90K$ 84,90K $ 84,90K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 139,70M$ 139,70M $ 139,70M Dolaşım Arzı 230,00M 230,00M 230,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %23,00 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

