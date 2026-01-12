Bugünkü WALMART Fiyatı

Bugünkü WALMART (WMTON) fiyatı $ 117,26 olup, son 24 saatte % 1,98 değişim gösterdi. Mevcut WMTON / USD dönüşüm oranı WMTON başına $ 117,26 şeklindedir.

WALMART, şu anda piyasa değeri açısından $ 2,31M ile 1685. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 19,70K WMTON şeklindedir. Son 24 saat içinde WMTON, $ 114,93 (en düşük) ile $ 119,66 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 117,66438012408099 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 97,43782298567719 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WMTON, son bir saatte -%0,81 ve son 7 günde +%4,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,69M seviyesine ulaştı.

WALMART (WMTON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1685 Piyasa Değeri $ 2,31M$ 2,31M $ 2,31M Hacim (24 Sa) $ 1,69M$ 1,69M $ 1,69M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,31M$ 2,31M $ 2,31M Dolaşım Arzı 19,70K 19,70K 19,70K Toplam Arz 19.696,47725734 19.696,47725734 19.696,47725734 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki WALMART piyasa değeri $ 2,31M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,69M. Dolaşımdaki WMTON arzı 19,70K olup, toplam arzı 19696.47725734. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,31M.