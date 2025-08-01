Nine Chronicles (WNCG) Nedir?

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

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Nine Chronicles Fiyat Geçmişi

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Nine Chronicles (WNCG) Token Ekonomisi

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WNCG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WNCG / VND ₫ 506,3006 1 WNCG / AUD A$ 0,0296296 1 WNCG / GBP ￡ 0,01443 1 WNCG / EUR € 0,0165464 1 WNCG / USD $ 0,01924 1 WNCG / MYR RM 0,0813852 1 WNCG / TRY ₺ 0,7826832 1 WNCG / JPY ¥ 2,82828 1 WNCG / ARS ARS$ 25,999974 1 WNCG / RUB ₽ 1,5307344 1 WNCG / INR ₹ 1,6771508 1 WNCG / IDR Rp 315,4097856 1 WNCG / KRW ₩ 26,6481696 1 WNCG / PHP ₱ 1,1078392 1 WNCG / EGP ￡E. 0,9223656 1 WNCG / BRL R$ 0,1063972 1 WNCG / CAD C$ 0,0263588 1 WNCG / BDT ৳ 2,3226528 1 WNCG / NGN ₦ 29,107234 1 WNCG / UAH ₴ 0,7940348 1 WNCG / VES Bs 2,36652 1 WNCG / CLP $ 18,6628 1 WNCG / PKR Rs 5,3908556 1 WNCG / KZT ₸ 10,310716 1 WNCG / THB ฿ 0,6245304 1 WNCG / TWD NT$ 0,5746988 1 WNCG / AED د.إ 0,0706108 1 WNCG / CHF Fr 0,015392 1 WNCG / HKD HK$ 0,1508416 1 WNCG / MAD .د.م 0,1739296 1 WNCG / MXN $ 0,3622892 1 WNCG / PLN zł 0,0708032 1 WNCG / RON лв 0,0842712 1 WNCG / SEK kr 0,1858584 1 WNCG / BGN лв 0,0323232 1 WNCG / HUF Ft 6,6183676 1 WNCG / CZK Kč 0,4084652 1 WNCG / KWD د.ك 0,00582972 1 WNCG / ILS ₪ 0,0656084

Nine Chronicles Kaynağı

Nine Chronicles hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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