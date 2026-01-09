Bugünkü Wojak Fiyatı

Bugünkü Wojak (WOJAKONX) fiyatı $ 0,031744 olup, son 24 saatte % 2,64 değişim gösterdi. Mevcut WOJAKONX / USD dönüşüm oranı WOJAKONX başına $ 0,031744 şeklindedir.

Wojak, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- WOJAKONX şeklindedir. Son 24 saat içinde WOJAKONX, $ 0,029474 (en düşük) ile $ 0,035301 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WOJAKONX, son bir saatte -%0,05 ve son 7 günde +%6,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,10K seviyesine ulaştı.

Wojak (WOJAKONX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 57,10K$ 57,10K $ 57,10K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Wojak piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57,10K. Dolaşımdaki WOJAKONX arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.