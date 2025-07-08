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XCX Fiyatı(XCX)

USD
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!

XCX Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

XCX (XCX), şu anda -- USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. XCX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

XCX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
XCX 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

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XCX Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için XCX fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
No Data
Bugünkü XCX Fiyatı Değişimi

Bugün, XCX, -- (--) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

XCX 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

XCX 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, XCX değişimi -- (--) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

XCX 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

XCX Fiyat Bilgisi

En güncel XCX fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

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XCX Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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XCX (XCX) Nedir?

XCX, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, XCX yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- XCX staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda XCX hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, XCX satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

XCX Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, XCX, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XCX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen XCX fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

XCX Fiyat Geçmişi

XCX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XCX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen XCX fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

XCX (XCX) Token Ekonomisi

XCX (XCX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XCX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

XCX (XCX) Satın Alma

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XCX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XCX / VND
--
1 XCX / AUD
A$--
1 XCX / GBP
--
1 XCX / EUR
--
1 XCX / USD
$--
1 XCX / MYR
RM--
1 XCX / TRY
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1 XCX / JPY
¥--
1 XCX / RUB
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1 XCX / INR
--
1 XCX / IDR
Rp--
1 XCX / KRW
--
1 XCX / PHP
--
1 XCX / EGP
￡E.--
1 XCX / BRL
R$--
1 XCX / CAD
C$--
1 XCX / BDT
--
1 XCX / NGN
--
1 XCX / UAH
--
1 XCX / VES
Bs--
1 XCX / CLP
$--
1 XCX / PKR
Rs--
1 XCX / KZT
--
1 XCX / THB
฿--
1 XCX / TWD
NT$--
1 XCX / AED
د.إ--
1 XCX / CHF
Fr--
1 XCX / HKD
HK$--
1 XCX / MAD
.د.م--
1 XCX / MXN
$--
1 XCX / PLN
--
1 XCX / RON
лв--
1 XCX / SEK
kr--
1 XCX / BGN
лв--
1 XCX / HUF
Ft--
1 XCX / CZK
--
1 XCX / KWD
د.ك--
1 XCX / ILS
--

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