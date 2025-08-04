XDC Network (XDC) Nedir?

XDC Network, EVM uyumlu bir Katman 1 ağıdır. Ethereum'un son derece optimize edilmiş, ısmarlama bir çatalı olan XDC Ağı, iki saniyelik işlem süresi, sıfıra yakın gaz ücreti ve saniye başına yüksek sayıda işleme olanak tanıyan bir yetkilendirilmiş hisse ispatı (XDPoS) mekanizması aracılığıyla fikir birliğine ulaşır. Güvenli, ölçeklenebilir ve son derece verimli olan XDC Ağı, çok çeşitli yeni blok zinciri kullanım durumlarına güç verir ve kurumsal düzeyde blok zinciri uygulamaları ve gerçek dünya varlık tokenleştirmesi için son teknoloji altyapı sağlar.

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XDC Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, XDC Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XDC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen XDC Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

XDC Network Fiyat Geçmişi

XDC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XDC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen XDC Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

XDC Network (XDC) Token Ekonomisi

XDC Network (XDC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XDC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

XDC Network (XDC) Satın Alma

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XDC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XDC / VND ₫ 2.470,4522 1 XDC / AUD A$ 0,1445752 1 XDC / GBP ￡ 0,07041 1 XDC / EUR € 0,0807368 1 XDC / USD $ 0,09388 1 XDC / MYR RM 0,3971124 1 XDC / TRY ₺ 3,8180996 1 XDC / JPY ¥ 13,80036 1 XDC / ARS ARS$ 126,864738 1 XDC / RUB ₽ 7,4662764 1 XDC / INR ₹ 8,200418 1 XDC / IDR Rp 1.539,0161472 1 XDC / KRW ₩ 129,8473056 1 XDC / PHP ₱ 5,3924672 1 XDC / EGP ￡E. 4,4987296 1 XDC / BRL R$ 0,5219728 1 XDC / CAD C$ 0,1286156 1 XDC / BDT ৳ 11,3331936 1 XDC / NGN ₦ 142,026358 1 XDC / UAH ₴ 3,8744276 1 XDC / VES Bs 11,54724 1 XDC / CLP $ 91,0636 1 XDC / PKR Rs 26,3042372 1 XDC / KZT ₸ 50,310292 1 XDC / THB ฿ 3,0473448 1 XDC / TWD NT$ 2,802318 1 XDC / AED د.إ 0,3445396 1 XDC / CHF Fr 0,075104 1 XDC / HKD HK$ 0,7360192 1 XDC / MAD .د.م 0,8486752 1 XDC / MXN $ 1,769638 1 XDC / PLN zł 0,3454784 1 XDC / RON лв 0,4111944 1 XDC / SEK kr 0,905942 1 XDC / BGN лв 0,1577184 1 XDC / HUF Ft 32,2937812 1 XDC / CZK Kč 1,9921336 1 XDC / KWD د.ك 0,02844564 1 XDC / ILS ₪ 0,3201308

XDC Network Kaynağı

XDC Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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