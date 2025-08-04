Mixin (XIN) Nedir?

Mixin Network, blok zincirine hız ve ölçeklenebilirlik getirmek için açık kaynaklı, yıldırım hızında ve merkeziyetsiz bir Web3 platformudur. Mixin, blok zincirlerinin milyonlarca TPS, saniyenin altında nihai onay, sıfır işlem ücreti, gelişmiş gizlilik ve sınırsız genişletilebilirlik kazanmasını sağlar. Mixin Network, 25 tam düğüme sahip bir PoS ağıdır. Bir cüzdan çözümü olarak şu anda Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot vb. dahil olmak üzere 14 halka açık blok zincirini desteklemektedir. Mixin ayrıca AMM, toplu alım satım, Borsa platformlarında bekleyen emirler, tarafsız sabit para birimi vb. işlevlere sahip tam özellikli bir finansal platformdur. Mixin Network, kullanıcılara merkeziyetsiz bir platform sağlamaya adanmıştır.

Mixin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Mixin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Mixin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Mixin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XIN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Mixin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Mixin Fiyat Geçmişi

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Mixin (XIN) Token Ekonomisi

Mixin (XIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Mixin (XIN) Satın Alma

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XIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XIN / VND ₫ 2.841.230,55 1 XIN / AUD A$ 166,2738 1 XIN / GBP ￡ 80,9775 1 XIN / EUR € 92,8542 1 XIN / USD $ 107,97 1 XIN / MYR RM 456,7131 1 XIN / TRY ₺ 4.391,1399 1 XIN / JPY ¥ 15.871,59 1 XIN / ARS ARS$ 145.905,2595 1 XIN / RUB ₽ 8.586,8541 1 XIN / INR ₹ 9.431,1795 1 XIN / IDR Rp 1.769.999,7168 1 XIN / KRW ₩ 149.335,4664 1 XIN / PHP ₱ 6.201,7968 1 XIN / EGP ￡E. 5.173,9224 1 XIN / BRL R$ 600,3132 1 XIN / CAD C$ 147,9189 1 XIN / BDT ৳ 13.034,1384 1 XIN / NGN ₦ 163.342,4145 1 XIN / UAH ₴ 4.455,9219 1 XIN / VES Bs 13.280,31 1 XIN / CLP $ 104.730,9 1 XIN / PKR Rs 30.252,1143 1 XIN / KZT ₸ 57.861,123 1 XIN / THB ฿ 3.504,7062 1 XIN / TWD NT$ 3.222,9045 1 XIN / AED د.إ 396,2499 1 XIN / CHF Fr 86,376 1 XIN / HKD HK$ 846,4848 1 XIN / MAD .د.م 976,0488 1 XIN / MXN $ 2.035,2345 1 XIN / PLN zł 397,3296 1 XIN / RON лв 472,9086 1 XIN / SEK kr 1.041,9105 1 XIN / BGN лв 181,3896 1 XIN / HUF Ft 37.140,6003 1 XIN / CZK Kč 2.291,1234 1 XIN / KWD د.ك 32,71491 1 XIN / ILS ₪ 368,1777

Mixin Kaynağı

Mixin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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