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Stellar Fiyatı(XLM)

Stellar (XLM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,4133
$0,4133$0,4133
+%3,171D
USD

XLM Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Stellar (XLM), şu anda 0,4131 USD fiyatından işlem görmektedir ve 12,91B USD piyasa değerine sahiptir. XLM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Stellar Ana Piyasa Performansı:

$ 27,06M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,17
Stellar 24 saatlik fiyat değişimi
31,25B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki XLM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, XLM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

XLM Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Stellar fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,012699+%3,17
30 Gün$ +0,1754+%73,79
60 Gün$ +0,1456+%54,42
90 Gün$ +0,1547+%59,86
Bugünkü Stellar Fiyatı Değişimi

Bugün, XLM, $ +0,012699 (+%3,17) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Stellar 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,1754 (+%73,79) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Stellar 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, XLM değişimi $ +0,1456 (+%54,42) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Stellar 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,1547 (+%59,86) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

XLM Fiyat Bilgisi

En güncel Stellar fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,3741
$ 0,3741$ 0,3741

$ 0,418
$ 0,418$ 0,418

$ 0,798392
$ 0,798392$ 0,798392

+%0,16

+%3,17

-%7,73

XLM Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 12,91B
$ 12,91B$ 12,91B

$ 27,06M
$ 27,06M$ 27,06M

31,25B
31,25B 31,25B

Stellar (XLM) Nedir?

Stellar ağı, çeşitli finansal sistemleri birbirine bağlayan ve herkesin kendi topluluklarında düşük maliyetli finansal hizmetler (ödemeler, tasarruflar, krediler, sigorta) oluşturmasına olanak tanıyan ücretsiz, açık kaynaklı bir ağdır. Silikon Vadisi merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Stellar.org tarafından desteklenmektedir. Stellar ağı, paranın doğrudan insanlar, şirketler ve finansal kurumlar arasında e-posta kadar kolay hareket etmesini sağlar. Bu çok yönlü bağlantı, bireylere daha fazla erişim, bankalara daha düşük maliyetler ve işletmeler için daha fazla getiri sağlar.

Stellar, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Stellar yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- XLM staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Stellar hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Stellar satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Stellar Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Stellar, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XLM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Stellar fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Stellar Fiyat Geçmişi

XLM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XLM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Stellar fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Stellar (XLM) Token Ekonomisi

Stellar (XLM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XLM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Stellar (XLM) Satın Alma

Nasıl Stellar satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Stellar Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

XLM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XLM / VND
10.870,7265
1 XLM / AUD
A$0,636174
1 XLM / GBP
0,309825
1 XLM / EUR
0,355266
1 XLM / USD
$0,4131
1 XLM / MYR
RM1,747413
1 XLM / TRY
16,804908
1 XLM / JPY
¥60,7257
1 XLM / ARS
ARS$558,242685
1 XLM / RUB
32,870367
1 XLM / INR
36,018189
1 XLM / IDR
Rp6.772,130064
1 XLM / KRW
572,160024
1 XLM / PHP
23,778036
1 XLM / EGP
￡E.19,808145
1 XLM / BRL
R$2,284443
1 XLM / CAD
C$0,565947
1 XLM / BDT
49,869432
1 XLM / NGN
624,958335
1 XLM / UAH
17,048637
1 XLM / VES
Bs50,8113
1 XLM / CLP
$400,707
1 XLM / PKR
Rs115,746489
1 XLM / KZT
221,38029
1 XLM / THB
฿13,413357
1 XLM / TWD
NT$12,339297
1 XLM / AED
د.إ1,516077
1 XLM / CHF
Fr0,33048
1 XLM / HKD
HK$3,238704
1 XLM / MAD
.د.م3,734424
1 XLM / MXN
$7,778673
1 XLM / PLN
1,520208
1 XLM / RON
лв1,809378
1 XLM / SEK
kr3,990546
1 XLM / BGN
лв0,694008
1 XLM / HUF
Ft142,102269
1 XLM / CZK
8,770113
1 XLM / KWD
د.ك0,1251693
1 XLM / ILS
1,408671

Stellar Kaynağı

Stellar hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Stellar Websitesi
Blok Gezgini

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