XRB (XRB) canlı fiyatı --. XRB, son 24 saat içinde en düşük -- ve en yüksek -- fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XRB için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.
Kısa vadeli performans açısından, XRB son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
XRB (XRB) Piyasa Bilgileri
--
----
--
----
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
--
----
--
----
Şu anki XRB piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XRB arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.
XRB (XRB) Fiyat Geçmişi USD
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için XRB fiyatı değişikliklerini takip edin:
Dönem
Değişim (USD)
Değişim (%)
No Data
Bugünkü XRB Fiyatı Değişimi
Bugün, XRB, -- (--) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
XRB 30 Günlük Fiyat Değişimi
Son 30 gün içinde, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
XRB 60 Günlük Fiyat Değişimi
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, XRB değişimi -- (--) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
XRB 90 Günlük Fiyat Değişimi
90 günlük trende bakıldığında, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
XRB (XRB) Nedir?
XRB, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, XRB yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için - XRB staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz. - En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda XRB hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.
Kapsamlı kaynaklarımız, XRB satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.
XRB Fiyat Tahmini (USD)
XRB (XRB) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? XRB (XRB) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak XRB için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
XRB (XRB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XRB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
XRB (XRB) Satın Alma
Nasıl XRB satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım XRB Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.
İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: XRB Hakkında Diğer Sorular
Bugünkü XRB (XRB) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı XRB fiyatı, -- USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
XRB / USD güncel fiyatı nedir?
XRB / USD güncel fiyatı --. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
XRB varlığının piyasa değeri nedir?
XRB piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki XRB arzı nedir?
Dolaşımdaki XRB arzı, -- USD.
XRB için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
XRB, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük XRB fiyatı (ATL) nedir?
XRB, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
XRB işlem hacmi nedir?
XRB için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
XRB bu yıl daha da yükselir mi?
XRB piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için XRB fiyat tahminine göz atın.
XRB (XRB) Önemli Sektör Güncellemeleri
Tarih (UTC+8)
Tür
Bilgiler
08-22 14:14:00
Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00
Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00
Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00
Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00
Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00
Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın.
Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.