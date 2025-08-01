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Radix Fiyatı(XRD)

Radix (XRD) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00388
$0.00388$0.00388
-0.69%1D
USD

XRD Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Radix (XRD), şu anda 0.00388 USD fiyatından işlem görmektedir ve 45.81M USD piyasa değerine sahiptir. XRD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Radix Ana Piyasa Performansı:

$ 75.99K USD
24 saatlik işlem hacmi
-0.69%
Radix 24 saatlik fiyat değişimi
11.81B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki XRD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, XRD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

XRD Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Radix fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.00002696-0.69%
30 Gün$ -0.002761-41.58%
60 Gün$ -0.003614-48.23%
90 Gün$ -0.004493-53.67%
Bugünkü Radix Fiyatı Değişimi

Bugün, XRD, $ -0.00002696 (-0.69%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Radix 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.002761 (-41.58%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Radix 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, XRD değişimi $ -0.003614 (-48.23%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Radix 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.004493 (-53.67%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

XRD Fiyat Bilgisi

En güncel Radix fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.003801
$ 0.003801$ 0.003801

$ 0.003989
$ 0.003989$ 0.003989

$ 0.22
$ 0.22$ 0.22

+0.41%

-0.69%

-51.79%

XRD Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 45.81M
$ 45.81M$ 45.81M

$ 75.99K
$ 75.99K$ 75.99K

11.81B
11.81B 11.81B

Radix (XRD) Nedir?

Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.

Radix, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Radix yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- XRD staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Radix hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Radix satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Radix Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Radix, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XRD fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Radix fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Radix Fiyat Geçmişi

XRD fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XRD kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Radix fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Radix (XRD) Token Ekonomisi

Radix (XRD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XRD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Radix (XRD) Satın Alma

Nasıl Radix satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Radix Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

XRD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XRD / VND
102.1022
1 XRD / AUD
A$0.0059752
1 XRD / GBP
0.00291
1 XRD / EUR
0.0033368
1 XRD / USD
$0.00388
1 XRD / MYR
RM0.0164124
1 XRD / TRY
0.1578384
1 XRD / JPY
¥0.57036
1 XRD / ARS
ARS$5.2502996
1 XRD / RUB
0.3087316
1 XRD / INR
0.3382972
1 XRD / IDR
Rp63.6065472
1 XRD / KRW
5.3739552
1 XRD / PHP
0.2233328
1 XRD / EGP
￡E.0.186046
1 XRD / BRL
R$0.0214564
1 XRD / CAD
C$0.0053156
1 XRD / BDT
0.4683936
1 XRD / NGN
5.869858
1 XRD / UAH
0.1601276
1 XRD / VES
Bs0.47724
1 XRD / CLP
$3.7636
1 XRD / PKR
Rs1.0871372
1 XRD / KZT
2.079292
1 XRD / THB
฿0.1259836
1 XRD / TWD
NT$0.1158956
1 XRD / AED
د.إ0.0142396
1 XRD / CHF
Fr0.003104
1 XRD / HKD
HK$0.0304192
1 XRD / MAD
.د.م0.0350752
1 XRD / MXN
$0.0730992
1 XRD / PLN
0.0142784
1 XRD / RON
лв0.0169944
1 XRD / SEK
kr0.0374808
1 XRD / BGN
лв0.0065184
1 XRD / HUF
Ft1.3351468
1 XRD / CZK
0.0823724
1 XRD / KWD
د.ك0.00117564
1 XRD / ILS
0.0132308

Radix Kaynağı

Radix hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Radix Websitesi
Blok Gezgini

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XRD
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1 XRD = 0.00388 USD

Al-Sat

XRDUSDT
$0.00388
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