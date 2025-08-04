XSwap (XSWAP) Nedir?

XSwap, blok zincirleri arasında mesaj ve fon aktarmak için bir merkeziyetsiz birlikte çalışabilirlik protokolü olan Chainlink CCIP üzerine inşa edilmiş bir dapp'dir. XSwap, hedef zincirlerde çapraz zincir token swapları ve esnek akıllı sözleşme yürütme işlemlerini gerçekleştirmek için CCIP'nin üstünde bir hizmet katmanı sağlar.

XSwap, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, XSwap yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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XSwap Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, XSwap, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XSWAP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen XSwap fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

XSwap Fiyat Geçmişi

XSWAP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XSWAP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen XSwap fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

XSwap (XSWAP) Token Ekonomisi

XSwap (XSWAP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XSWAP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

XSwap (XSWAP) Satın Alma

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XSWAP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XSWAP / VND ₫ 1.027,8639 1 XSWAP / AUD A$ 0,0601524 1 XSWAP / GBP ￡ 0,029295 1 XSWAP / EUR € 0,0335916 1 XSWAP / USD $ 0,03906 1 XSWAP / MYR RM 0,1652238 1 XSWAP / TRY ₺ 1,5885702 1 XSWAP / JPY ¥ 5,74182 1 XSWAP / ARS ARS$ 52,783731 1 XSWAP / RUB ₽ 3,1076136 1 XSWAP / INR ₹ 3,411891 1 XSWAP / IDR Rp 640,3277664 1 XSWAP / KRW ₩ 54,0246672 1 XSWAP / PHP ₱ 2,2436064 1 XSWAP / EGP ￡E. 1,8717552 1 XSWAP / BRL R$ 0,216783 1 XSWAP / CAD C$ 0,0535122 1 XSWAP / BDT ৳ 4,7153232 1 XSWAP / NGN ₦ 59,091921 1 XSWAP / UAH ₴ 1,6120062 1 XSWAP / VES Bs 4,80438 1 XSWAP / CLP $ 37,8882 1 XSWAP / PKR Rs 10,9442214 1 XSWAP / KZT ₸ 20,932254 1 XSWAP / THB ฿ 1,2678876 1 XSWAP / TWD NT$ 1,165941 1 XSWAP / AED د.إ 0,1433502 1 XSWAP / CHF Fr 0,031248 1 XSWAP / HKD HK$ 0,3062304 1 XSWAP / MAD .د.م 0,3531024 1 XSWAP / MXN $ 0,736281 1 XSWAP / PLN zł 0,1437408 1 XSWAP / RON лв 0,1710828 1 XSWAP / SEK kr 0,376929 1 XSWAP / BGN лв 0,0656208 1 XSWAP / HUF Ft 13,4362494 1 XSWAP / CZK Kč 0,8288532 1 XSWAP / KWD د.ك 0,01183518 1 XSWAP / ILS ₪ 0,1331946

XSwap Kaynağı

XSwap hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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