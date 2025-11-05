BorsaDEX+
yieldbasis Logosu

yieldbasis Fiyatı(YB)

1 YB / USD Canlı Fiyatı:

$0,5482
$0,5482$0,5482
-%1,381D
USD
yieldbasis (YB) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:39:36 (UTC+8)

yieldbasis (YB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,4934
$ 0,4934$ 0,4934
24 sa Düşük
$ 0,5913
$ 0,5913$ 0,5913
24 sa Yüksek

$ 0,4934
$ 0,4934$ 0,4934

$ 0,5913
$ 0,5913$ 0,5913

$ 0,9394352030918264
$ 0,9394352030918264$ 0,9394352030918264

$ 0,35919482061601
$ 0,35919482061601$ 0,35919482061601

%0,00

-%1,38

-%8,50

-%8,50

yieldbasis (YB) canlı fiyatı $ 0,5482. YB, son 24 saat içinde en düşük $ 0,4934 ve en yüksek $ 0,5913 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,9394352030918264, en düşük fiyatı ise $ 0,35919482061601 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YB son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,38 ve son 7 günde -%8,50 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

yieldbasis (YB) Piyasa Bilgileri

No.466

$ 48,20M
$ 48,20M$ 48,20M

$ 1,23M
$ 1,23M$ 1,23M

$ 548,20M
$ 548,20M$ 548,20M

87,92M
87,92M 87,92M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

700.000.000
700.000.000 700.000.000

%8,79

ETH

Şu anki yieldbasis piyasa değeri $ 48,20M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,23M. Dolaşımdaki YB arzı 87,92M olup, toplam arzı 700000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 548,20M.

yieldbasis (YB) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için yieldbasis fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,007671-%1,38
30 Gün$ +0,1482+%37,05
60 Gün$ +0,1482+%37,05
90 Gün$ +0,1482+%37,05
Bugünkü yieldbasis Fiyatı Değişimi

Bugün, YB, $ -0,007671 (-%1,38) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

yieldbasis 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,1482 (+%37,05) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

yieldbasis 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, YB değişimi $ +0,1482 (+%37,05) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

yieldbasis 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,1482 (+%37,05) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

yieldbasis (YB) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

yieldbasis Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

yieldbasis (YB) Nedir?

YieldBasis, kullanıcıların sürekli kayıp yaşamadan otomatik piyasa yapıcı (AMM) havuzlarına likidite sağlamasına olanak tanıyan bir DeFi protokolüdür. Protokol bunu, kullanıcıların kripto varlıklarını yatırdığı ve likidite havuzundaki paylarını temsil eden YieldBasis LP tokenlerini aldığı Curve Finance altyapısı üzerine inşa edilmiş 2 kat bileşik kaldıraç mekanizması aracılığıyla gerçekleştirir.

yieldbasis, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, yieldbasis yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- YB staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda yieldbasis hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, yieldbasis satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

yieldbasis Fiyat Tahmini (USD)

yieldbasis (YB) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? yieldbasis (YB) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak yieldbasis için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

yieldbasis fiyat tahminini hemen kontrol edin!

yieldbasis (YB) Token Ekonomisi

yieldbasis (YB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

yieldbasis (YB) Satın Alma

Nasıl yieldbasis satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım yieldbasis Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

yieldbasis Kaynağı

yieldbasis hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi yieldbasis Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: yieldbasis Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü yieldbasis (YB) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı YB fiyatı, 0,5482 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
YB / USD güncel fiyatı nedir?
YB / USD güncel fiyatı $ 0,5482. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
yieldbasis varlığının piyasa değeri nedir?
YB piyasa değeri $ 48,20M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki YB arzı nedir?
Dolaşımdaki YB arzı, 87,92M USD.
YB için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
YB, ATH fiyatı olan 0,9394352030918264 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük YB fiyatı (ATL) nedir?
YB, ATL fiyatı olan 0,35919482061601 USD değerine düştü.
YB işlem hacmi nedir?
YB için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 1,23M USD.
YB bu yıl daha da yükselir mi?
YB piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için YB fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:39:36 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

YB / USD Hesaplayıcı

Miktar

YB
YB
USD
USD

1 YB = 0,5482 USD

YB Al-Sat

YB/USDT
$0,5482
$0,5482$0,5482
-%1,49

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti

