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Horizen Fiyatı(ZEN)

Horizen (ZEN) Canlı Fiyat Grafiği

$7,816
$7,816$7,816
+%2,611D
USD

ZEN Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Horizen (ZEN), şu anda 7,807 USD fiyatından işlem görmektedir ve 135,36M USD piyasa değerine sahiptir. ZEN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Horizen Ana Piyasa Performansı:

$ 353,50K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,61
Horizen 24 saatlik fiyat değişimi
17,34M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ZEN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ZEN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

ZEN Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Horizen fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,19881+%2,61
30 Gün$ +0,604+%8,38
60 Gün$ -2,888-%27,01
90 Gün$ -0,561-%6,71
Bugünkü Horizen Fiyatı Değişimi

Bugün, ZEN, $ +0,19881 (+%2,61) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Horizen 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,604 (+%8,38) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Horizen 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ZEN değişimi $ -2,888 (-%27,01) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Horizen 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,561 (-%6,71) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ZEN Fiyat Bilgisi

En güncel Horizen fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 7,466
$ 7,466$ 7,466

$ 7,837
$ 7,837$ 7,837

$ 166,57
$ 166,57$ 166,57

+%0,68

+%2,61

-%13,91

ZEN Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 135,36M
$ 135,36M$ 135,36M

$ 353,50K
$ 353,50K$ 353,50K

17,34M
17,34M 17,34M

Horizen (ZEN) Nedir?

Horizen'in misyonu, herkesin katkılarından dolayı ödüllendirildiği adil ve kapsayıcı bir ekosistem oluşturarak insanları güçlendirmek ve dünyayı bir araya getirmektir. 2017 Mayıs ayında piyasaya sürülen platform, büyük kripto borsalarında bulunan, madenciliği yapılabilen PoW coin olarak yerel kripto para birimi ZEN'in ötesinde gerçek hayatta kullanımlar sağlar. Kullanıcılar, Horizen'in amiral gemisi uygulaması Sphere by Horizen'i kullanarak ZEN'i güvenli bir şekilde saklayabilir ve işlem yapabilir.

Horizen, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Horizen yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ZEN staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Horizen hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Horizen satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Horizen Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Horizen, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ZEN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Horizen fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Horizen Fiyat Geçmişi

ZEN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ZEN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Horizen fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Horizen (ZEN) Token Ekonomisi

Horizen (ZEN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZEN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Horizen (ZEN) Satın Alma

Nasıl Horizen satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Horizen Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ZEN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ZEN / VND
205.441,205
1 ZEN / AUD
A$12,02278
1 ZEN / GBP
5,85525
1 ZEN / EUR
6,71402
1 ZEN / USD
$7,807
1 ZEN / MYR
RM33,02361
1 ZEN / TRY
317,58876
1 ZEN / JPY
¥1.147,629
1 ZEN / ARS
ARS$10.564,19819
1 ZEN / RUB
621,20299
1 ZEN / INR
680,69233
1 ZEN / IDR
Rp127.983,58608
1 ZEN / KRW
10.813,00728
1 ZEN / PHP
449,37092
1 ZEN / EGP
￡E.374,34565
1 ZEN / BRL
R$43,17271
1 ZEN / CAD
C$10,69559
1 ZEN / BDT
942,46104
1 ZEN / NGN
11.810,81995
1 ZEN / UAH
322,19489
1 ZEN / VES
Bs960,261
1 ZEN / CLP
$7.572,79
1 ZEN / PKR
Rs2.187,44333
1 ZEN / KZT
4.183,7713
1 ZEN / THB
฿253,49329
1 ZEN / TWD
NT$233,19509
1 ZEN / AED
د.إ28,65169
1 ZEN / CHF
Fr6,2456
1 ZEN / HKD
HK$61,20688
1 ZEN / MAD
.د.م70,57528
1 ZEN / MXN
$147,08388
1 ZEN / PLN
28,72976
1 ZEN / RON
лв34,19466
1 ZEN / SEK
kr75,41562
1 ZEN / BGN
лв13,11576
1 ZEN / HUF
Ft2.686,46677
1 ZEN / CZK
165,74261
1 ZEN / KWD
د.ك2,365521
1 ZEN / ILS
26,62187

Horizen Kaynağı

Horizen hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Horizen Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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ZEN
ZEN
USD
USD

1 ZEN = 7,807 USD

Al-Sat

ZENUSDT
$7,807
$7,807$7,807
+%4,13

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