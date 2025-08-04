ZETRIX (ZETRIX) Nedir?

Zetrix, Devlet ve Kurumsal düzeyde Web3 uygulamaları için tasarlanmış bir Katman-1 Halka Açık Blok Zinciri'dir. Zetrix, Yapay Zeka ve Blok Zinciri Teknolojilerinden yararlanarak yeni nesil gerçek dünya uygulamaları oluşturur. Zetrix ağı, Çin'in Ulusal Blok Zinciri, Xinghuo Blok Zinciri Altyapısı ve Tesisleri ile gururla işbirliği yapar ve bağlanır; uluslararası veri aktarımı sağlar ve Ethereum gibi önde gelen Halka Açık Zincirler ve Hyperledger gibi Özel Zincirlerle uyumludur.

ZETRIX, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, ZETRIX yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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ZETRIX Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, ZETRIX, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ZETRIX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen ZETRIX fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

ZETRIX Fiyat Geçmişi

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ZETRIX (ZETRIX) Token Ekonomisi

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ZETRIX (ZETRIX) Satın Alma

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ZETRIX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ZETRIX / VND ₫ 420.618,96 1 ZETRIX / AUD A$ 24,61536 1 ZETRIX / GBP ￡ 11,988 1 ZETRIX / EUR € 13,74624 1 ZETRIX / USD $ 15,984 1 ZETRIX / MYR RM 67,61232 1 ZETRIX / TRY ₺ 650,06928 1 ZETRIX / JPY ¥ 2.349,648 1 ZETRIX / ARS ARS$ 21.806,172 1 ZETRIX / RUB ₽ 1.278,72 1 ZETRIX / INR ₹ 1.399,71888 1 ZETRIX / IDR Rp 262.032,74496 1 ZETRIX / KRW ₩ 22.138,47936 1 ZETRIX / PHP ₱ 917,00208 1 ZETRIX / EGP ￡E. 775,06416 1 ZETRIX / BRL R$ 89,35056 1 ZETRIX / CAD C$ 21,89808 1 ZETRIX / BDT ৳ 1.929,58848 1 ZETRIX / NGN ₦ 24.254,9208 1 ZETRIX / UAH ₴ 659,34 1 ZETRIX / VES Bs 1.966,032 1 ZETRIX / CLP $ 15.360,624 1 ZETRIX / PKR Rs 4.475,99952 1 ZETRIX / KZT ₸ 8.565,8256 1 ZETRIX / THB ฿ 519,00048 1 ZETRIX / TWD NT$ 477,76176 1 ZETRIX / AED د.إ 58,66128 1 ZETRIX / CHF Fr 12,7872 1 ZETRIX / HKD HK$ 125,31456 1 ZETRIX / MAD .د.م 144,33552 1 ZETRIX / MXN $ 301,77792 1 ZETRIX / PLN zł 58,98096 1 ZETRIX / RON лв 70,00992 1 ZETRIX / SEK kr 154,72512 1 ZETRIX / BGN лв 27,01296 1 ZETRIX / HUF Ft 5.504,0904 1 ZETRIX / CZK Kč 339,50016 1 ZETRIX / KWD د.ك 4,87512 1 ZETRIX / ILS ₪ 54,50544

ZETRIX Kaynağı

ZETRIX hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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