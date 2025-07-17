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ZKWASM Fiyatı(ZKWASM)

USD
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!

ZKWASM Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

ZKWASM (ZKWASM), şu anda -- USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. ZKWASM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ZKWASM Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
ZKWASM 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

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ZKWASM Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için ZKWASM fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
No Data
Bugünkü ZKWASM Fiyatı Değişimi

Bugün, ZKWASM, -- (--) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

ZKWASM 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

ZKWASM 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ZKWASM değişimi -- (--) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

ZKWASM 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ZKWASM Fiyat Bilgisi

En güncel ZKWASM fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

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ZKWASM Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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ZKWASM (ZKWASM) Nedir?

ZKWASM, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, ZKWASM yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ZKWASM staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda ZKWASM hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, ZKWASM satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

ZKWASM Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, ZKWASM, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ZKWASM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen ZKWASM fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

ZKWASM Fiyat Geçmişi

ZKWASM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ZKWASM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen ZKWASM fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

ZKWASM (ZKWASM) Token Ekonomisi

ZKWASM (ZKWASM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZKWASM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

ZKWASM (ZKWASM) Satın Alma

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ZKWASM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ZKWASM / VND
--
1 ZKWASM / AUD
A$--
1 ZKWASM / GBP
--
1 ZKWASM / EUR
--
1 ZKWASM / USD
$--
1 ZKWASM / MYR
RM--
1 ZKWASM / TRY
--
1 ZKWASM / JPY
¥--
1 ZKWASM / RUB
--
1 ZKWASM / INR
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1 ZKWASM / IDR
Rp--
1 ZKWASM / KRW
--
1 ZKWASM / PHP
--
1 ZKWASM / EGP
￡E.--
1 ZKWASM / BRL
R$--
1 ZKWASM / CAD
C$--
1 ZKWASM / BDT
--
1 ZKWASM / NGN
--
1 ZKWASM / UAH
--
1 ZKWASM / VES
Bs--
1 ZKWASM / CLP
$--
1 ZKWASM / PKR
Rs--
1 ZKWASM / KZT
--
1 ZKWASM / THB
฿--
1 ZKWASM / TWD
NT$--
1 ZKWASM / AED
د.إ--
1 ZKWASM / CHF
Fr--
1 ZKWASM / HKD
HK$--
1 ZKWASM / MAD
.د.م--
1 ZKWASM / MXN
$--
1 ZKWASM / PLN
--
1 ZKWASM / RON
лв--
1 ZKWASM / SEK
kr--
1 ZKWASM / BGN
лв--
1 ZKWASM / HUF
Ft--
1 ZKWASM / CZK
--
1 ZKWASM / KWD
د.ك--
1 ZKWASM / ILS
--

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