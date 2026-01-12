Bugünkü ZEAT Fiyatı

Bugünkü ZEAT (ZTE) fiyatı $ 0.0000028 olup, son 24 saatte % 3.44 değişim gösterdi. Mevcut ZTE / USD dönüşüm oranı ZTE başına $ 0.0000028 şeklindedir.

ZEAT, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ZTE şeklindedir. Son 24 saat içinde ZTE, $ 0.0000024 (en düşük) ile $ 0.000003 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZTE, son bir saatte -6.67% ve son 7 günde -3.45% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1.20K seviyesine ulaştı.

ZEAT (ZTE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 1.20K$ 1.20K $ 1.20K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 28.00K$ 28.00K $ 28.00K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki ZEAT piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1.20K. Dolaşımdaki ZTE arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 28.00K.