Aeon (AEON) Nedir?

Aeon is a mobile-friendly, lightweight privacy coin. Similar to the way that Litecoin is a lighter supplement to Bitcoin, you can look at Aeon as Monero’s little brother. The Monero community is wholly focused on privacy and anonymity for the end-user. This focus has its perks but has caused the coin to fall behind from a usability standpoint. Aeon builds upon Monero’s CryptoNote hash while adding some lightweight functionality of its own. Aeon is the lighter, faster version of Monero. Although both projects share the same underlying privacy protocol, CryptoNote, Aeon is striving to be more accessible. The project is doing so by implementing a lightweight mining algorithm, smaller blockchain, and optional anonymity. As Monero grows, Aeon could very well grow with it. While you would use Monero for transactions in which you want to assure privacy, you may find Aeon to be a suitable substitute for day-to-day exchanges in which guaranteed anonymity isn’t as important.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Aeon (AEON) Kaynağı Resmi Websitesi

Aeon (AEON) Token Ekonomisi

Aeon (AEON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AEON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!