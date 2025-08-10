Aeon Fiyatı (AEON)
Aeon (AEON), şu anda 0,1333 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AEON / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki AEON / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AEON fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Aeon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Aeon / USD fiyat değişimi, $ -0,0211206918.
Son 60 gün içerisinde, Aeon / USD fiyat değişimi, $ -0,0073488156.
Son 90 gün içerisinde, Aeon / USD fiyat değişimi, $ -0,00549168992795607.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0,0211206918
|-%15,84
|60 Gün
|$ -0,0073488156
|-%5,51
|90 Gün
|$ -0,00549168992795607
|-%3,95
En güncel Aeon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
%0,00
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Aeon is a mobile-friendly, lightweight privacy coin. Similar to the way that Litecoin is a lighter supplement to Bitcoin, you can look at Aeon as Monero’s little brother. The Monero community is wholly focused on privacy and anonymity for the end-user. This focus has its perks but has caused the coin to fall behind from a usability standpoint. Aeon builds upon Monero’s CryptoNote hash while adding some lightweight functionality of its own. Aeon is the lighter, faster version of Monero. Although both projects share the same underlying privacy protocol, CryptoNote, Aeon is striving to be more accessible. The project is doing so by implementing a lightweight mining algorithm, smaller blockchain, and optional anonymity. As Monero grows, Aeon could very well grow with it. While you would use Monero for transactions in which you want to assure privacy, you may find Aeon to be a suitable substitute for day-to-day exchanges in which guaranteed anonymity isn’t as important.
