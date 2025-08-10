Aeonix Network Fiyatı (ONIX)
Aeonix Network (ONIX), şu anda 0,178692 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ONIX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki ONIX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ONIX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Aeonix Network / USD fiyat değişimi, $ +0,0200561.
Son 30 gün içerisinde, Aeonix Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Aeonix Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Aeonix Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0200561
|+%12,64
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Aeonix Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,48
+%12,64
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation. Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation). aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.
|1 ONIX / VND
₫4.702,27998
|1 ONIX / AUD
A$0,27339876
|1 ONIX / GBP
￡0,13223208
|1 ONIX / EUR
€0,1518882
|1 ONIX / USD
$0,178692
|1 ONIX / MYR
RM0,75765408
|1 ONIX / TRY
₺7,28884668
|1 ONIX / JPY
¥26,267724
|1 ONIX / ARS
ARS$236,677554
|1 ONIX / RUB
₽14,24711316
|1 ONIX / INR
₹15,67486224
|1 ONIX / IDR
Rp2.882,12862876
|1 ONIX / KRW
₩248,18174496
|1 ONIX / PHP
₱10,140771
|1 ONIX / EGP
￡E.8,60759364
|1 ONIX / BRL
R$0,97029756
|1 ONIX / CAD
C$0,24480804
|1 ONIX / BDT
৳21,68248728
|1 ONIX / NGN
₦273,64714188
|1 ONIX / UAH
₴7,38176652
|1 ONIX / VES
Bs22,872576
|1 ONIX / CLP
$172,616472
|1 ONIX / PKR
Rs50,63416512
|1 ONIX / KZT
₸96,43292472
|1 ONIX / THB
฿5,72171784
|1 ONIX / TWD
NT$5,3428908
|1 ONIX / AED
د.إ0,65579964
|1 ONIX / CHF
Fr0,1429536
|1 ONIX / HKD
HK$1,40094528
|1 ONIX / MAD
.د.م1,61537568
|1 ONIX / MXN
$3,31831044
|1 ONIX / PLN
zł0,65043888
|1 ONIX / RON
лв0,7773102
|1 ONIX / SEK
kr1,71008244
|1 ONIX / BGN
лв0,29841564
|1 ONIX / HUF
Ft60,63376944
|1 ONIX / CZK
Kč3,74895816
|1 ONIX / KWD
د.ك0,05450106
|1 ONIX / ILS
₪0,61291356