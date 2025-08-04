Agio Fiyatı (AGIO)
Agio (AGIO), şu anda 0,0101093 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 279,20K USD piyasa değerine sahiptir. AGIO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Agio / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Agio / USD fiyat değişimi, $ +0,0003014289.
Son 60 gün içerisinde, Agio / USD fiyat değişimi, $ -0,0006171363.
Son 90 gün içerisinde, Agio / USD fiyat değişimi, $ -0,000827644002668685.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0,0003014289
|+%2,98
|60 Gün
|$ -0,0006171363
|-%6,10
|90 Gün
|$ -0,000827644002668685
|-%7,56
En güncel Agio fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%8,20
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AGIO - Exploring ERC-20 Covered Tokens in the Crypto Meta In response to the inherent volatility of the cryptocurrency market, our priority is to instill a sense of security among investors. Enter Agio: we've introduced "covered tokens," ERC20 tokens that offer complete protection from the moment they are exchanged from a standard asset to its cover counterpart. This innovative approach enables users to mitigate potential losses while still capitalizing on the upward trajectory of their investments. Agio operates as a decentralized and trustless platform where individuals can seamlessly swap their assets for covered tokens (Ctokens). These Ctokens mirror the value fluctuations of the underlying assets, yet guarantee 100% coverage against losses at the point of acquisition. This means users can shield themselves against up to 100% of potential losses in the cryptocurrency realm while retaining the potential for gains. Our objective is to revolutionize the way users engage with cryptocurrency markets by offering them the means to hedge against downward price movements. Through depositing their assets on our platform, users gain control over their potential losses. Our transparent fee structure ensures users are fully informed about the costs associated with swapping their assets into covered tokens, empowering them to make informed investment decisions.
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|1 AGIO / VND
₫266,0262295
|1 AGIO / AUD
A$0,015568322
|1 AGIO / GBP
￡0,007581975
|1 AGIO / EUR
€0,008693998
|1 AGIO / USD
$0,0101093
|1 AGIO / MYR
RM0,042762339
|1 AGIO / TRY
₺0,411145231
|1 AGIO / JPY
¥1,4860671
|1 AGIO / ARS
ARS$13,791612525
|1 AGIO / RUB
₽0,807126512
|1 AGIO / INR
₹0,886080145
|1 AGIO / IDR
Rp165,726202992
|1 AGIO / KRW
₩13,963066253
|1 AGIO / PHP
₱0,579060704
|1 AGIO / EGP
￡E.0,489492306
|1 AGIO / BRL
R$0,055702243
|1 AGIO / CAD
C$0,013849741
|1 AGIO / BDT
৳1,231110554
|1 AGIO / NGN
₦15,410515827
|1 AGIO / UAH
₴0,421759996
|1 AGIO / VES
Bs1,2434439
|1 AGIO / CLP
$9,7554745
|1 AGIO / PKR
Rs2,865379992
|1 AGIO / KZT
₸5,458516535
|1 AGIO / THB
฿0,327339134
|1 AGIO / TWD
NT$0,301560419
|1 AGIO / AED
د.إ0,037101131
|1 AGIO / CHF
Fr0,00808744
|1 AGIO / HKD
HK$0,079358005
|1 AGIO / MAD
.د.م0,091590258
|1 AGIO / MXN
$0,189852654
|1 AGIO / PLN
zł0,037303317
|1 AGIO / RON
лв0,044177641
|1 AGIO / SEK
kr0,097554745
|1 AGIO / BGN
лв0,017084717
|1 AGIO / HUF
Ft3,476284991
|1 AGIO / CZK
Kč0,214418253
|1 AGIO / KWD
د.ك0,0030833365
|1 AGIO / ILS
₪0,03437162