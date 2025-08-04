Agio (AGIO) Nedir?

AGIO - Exploring ERC-20 Covered Tokens in the Crypto Meta In response to the inherent volatility of the cryptocurrency market, our priority is to instill a sense of security among investors. Enter Agio: we've introduced "covered tokens," ERC20 tokens that offer complete protection from the moment they are exchanged from a standard asset to its cover counterpart. This innovative approach enables users to mitigate potential losses while still capitalizing on the upward trajectory of their investments. Agio operates as a decentralized and trustless platform where individuals can seamlessly swap their assets for covered tokens (Ctokens). These Ctokens mirror the value fluctuations of the underlying assets, yet guarantee 100% coverage against losses at the point of acquisition. This means users can shield themselves against up to 100% of potential losses in the cryptocurrency realm while retaining the potential for gains. Our objective is to revolutionize the way users engage with cryptocurrency markets by offering them the means to hedge against downward price movements. Through depositing their assets on our platform, users gain control over their potential losses. Our transparent fee structure ensures users are fully informed about the costs associated with swapping their assets into covered tokens, empowering them to make informed investment decisions.

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Agio (AGIO) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Agio (AGIO) Token Ekonomisi

Agio (AGIO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AGIO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!