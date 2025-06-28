aixrp Fiyatı (AIXRP)
aixrp (AIXRP), şu anda 0,00139013 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AIXRP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, aixrp / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, aixrp / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, aixrp / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, aixrp / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%5,18
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel aixrp fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,19
+%5,18
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
A significant portion of $aixrp holdings is dedicated to rewarding community members who produce high-quality content—ranging from in-depth articles, tutorials, and analyses to creative projects and social-media posts that explore $aixrp applications and the wider XRPL ecosystem. AI-driven evaluation mechanisms will surface and assess top contributions, enabling automated and equitable distribution of $aixrp rewards. This establishes a merit-based SocialFi model in which value flows directly to creators, bypassing centralized platform gatekeepers. The XRPL’s combination of rapid settlement times, minimal transaction fees, native decentralized exchange functionality, and proven scalability provides an ideal on-chain framework for transparent, cost-effective reward distribution and sustainable community growth.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 AIXRP / VND
₫36,58127095
|1 AIXRP / AUD
A$0,0021268989
|1 AIXRP / GBP
￡0,0010008936
|1 AIXRP / EUR
€0,0011816105
|1 AIXRP / USD
$0,00139013
|1 AIXRP / MYR
RM0,0058663486
|1 AIXRP / TRY
₺0,055466187
|1 AIXRP / JPY
¥0,20017872
|1 AIXRP / RUB
₽0,1091113037
|1 AIXRP / INR
₹0,118856115
|1 AIXRP / IDR
Rp22,4214484739
|1 AIXRP / KRW
₩1,8964848525
|1 AIXRP / PHP
₱0,0786257528
|1 AIXRP / EGP
￡E.0,0693257831
|1 AIXRP / BRL
R$0,0076179124
|1 AIXRP / CAD
C$0,0019044781
|1 AIXRP / BDT
৳0,1699294912
|1 AIXRP / NGN
₦2,145248616
|1 AIXRP / UAH
₴0,0579267171
|1 AIXRP / VES
Bs0,14735378
|1 AIXRP / PKR
Rs0,3943520784
|1 AIXRP / KZT
₸0,7228954026
|1 AIXRP / THB
฿0,0450819159
|1 AIXRP / TWD
NT$0,040452783
|1 AIXRP / AED
د.إ0,0051017771
|1 AIXRP / CHF
Fr0,0010982027
|1 AIXRP / HKD
HK$0,0108986192
|1 AIXRP / MAD
.د.م0,0125667752
|1 AIXRP / MXN
$0,0261622466
|1 AIXRP / PLN
zł0,0050183693