aixrp (AIXRP) Nedir?

A significant portion of $aixrp holdings is dedicated to rewarding community members who produce high-quality content—ranging from in-depth articles, tutorials, and analyses to creative projects and social-media posts that explore $aixrp applications and the wider XRPL ecosystem. AI-driven evaluation mechanisms will surface and assess top contributions, enabling automated and equitable distribution of $aixrp rewards. This establishes a merit-based SocialFi model in which value flows directly to creators, bypassing centralized platform gatekeepers. The XRPL’s combination of rapid settlement times, minimal transaction fees, native decentralized exchange functionality, and proven scalability provides an ideal on-chain framework for transparent, cost-effective reward distribution and sustainable community growth.

aixrp (AIXRP) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

aixrp (AIXRP) Token Ekonomisi

aixrp (AIXRP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AIXRP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!