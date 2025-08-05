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Archie the Cigar Poodle Fiyatı (ARCHIE)

Listelenmedi

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Canlı Fiyat Grafiği

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+%2,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Fiyatı

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE), şu anda 0,00002014 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 19,67K USD piyasa değerine sahiptir. ARCHIE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Archie the Cigar Poodle Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,40
Archie the Cigar Poodle 24 saatlik fiyat değişimi
976,74M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Archie the Cigar Poodle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Archie the Cigar Poodle / USD fiyat değişimi, $ -0,0000099272.
Son 60 gün içerisinde, Archie the Cigar Poodle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Archie the Cigar Poodle / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,40
30 Gün$ -0,0000099272-%49,29
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Fiyat Analizi

En güncel Archie the Cigar Poodle fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00001951
$ 0,00001951$ 0,00001951

$ 0,00002065
$ 0,00002065$ 0,00002065

$ 0,00008917
$ 0,00008917$ 0,00008917

-%0,81

+%2,40

-%35,90

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 19,67K
$ 19,67K$ 19,67K

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976,74M
976,74M 976,74M

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Nedir?

Meet Archie a 4 year old mini poodle full of life and love who has a 50% chance of beating an illness . Dev created this project because he can’t live with the fact of losing his soulmate , therefore to ensure his beloved pet lives forever in cyberspace he launched this project. Help us immortalize Archie and make him a legendary top dog ❤ Paws-itive vibes only, and a good cigar never hurts!" The perfect blend of humor, style, and joy. Whether you’re a dog lover, a cigar aficionado, or just someone who appreciates a good laugh, Archie is sure to bring a smile to your face. So, get ready to join the pack and make some un-fur-gettable memories with Archie the Cigar Poodle! Let’s make billions together and smoke it all !

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Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Token Ekonomisi

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ARCHIE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ARCHIE / VND
0,5299841
1 ARCHIE / AUD
A$0,0000310156
1 ARCHIE / GBP
0,000015105
1 ARCHIE / EUR
0,0000173204
1 ARCHIE / USD
$0,00002014
1 ARCHIE / MYR
RM0,0000851922
1 ARCHIE / TRY
0,0008190938
1 ARCHIE / JPY
¥0,00296058
1 ARCHIE / ARS
ARS$0,027326959
1 ARCHIE / RUB
0,0016075748
1 ARCHIE / INR
0,0017699032
1 ARCHIE / IDR
Rp0,3301638816
1 ARCHIE / KRW
0,0278947056
1 ARCHIE / PHP
0,0011546262
1 ARCHIE / EGP
￡E.0,000975783
1 ARCHIE / BRL
R$0,00011077
1 ARCHIE / CAD
C$0,0000275918
1 ARCHIE / BDT
0,0024526492
1 ARCHIE / NGN
0,0306544898
1 ARCHIE / UAH
0,0008402408
1 ARCHIE / VES
Bs0,00253764
1 ARCHIE / CLP
$0,01945524
1 ARCHIE / PKR
Rs0,0056939808
1 ARCHIE / KZT
0,010874593
1 ARCHIE / THB
฿0,0006517304
1 ARCHIE / TWD
NT$0,000602186
1 ARCHIE / AED
د.إ0,0000739138
1 ARCHIE / CHF
Fr0,000016112
1 ARCHIE / HKD
HK$0,000158099
1 ARCHIE / MAD
.د.م0,0001826698
1 ARCHIE / MXN
$0,000380646
1 ARCHIE / PLN
0,0000743166
1 ARCHIE / RON
лв0,0000882132
1 ARCHIE / SEK
kr0,0001947538
1 ARCHIE / BGN
лв0,0000340366
1 ARCHIE / HUF
Ft0,0069519252
1 ARCHIE / CZK
0,0004281764
1 ARCHIE / KWD
د.ك0,0000061427
1 ARCHIE / ILS
0,0000686774